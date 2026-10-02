Fue dado de baja guerrillero de las filas de Iván Mordico: transportaba $675 millones en una lancha; se verifica su identidad

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó un operativo que adelantó la Fuerza Pública, en el que fue dado de baja un integrante de la estructura criminal de las denominadas disidencias de las Farc de Iván Mordisco.

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La acción de las autoridades se llevó a cabo en el departamento de Nariño. Allí según relató el mandatario se estaba transportando en una lancha cerca de 700 millones de pesos.

El jefe de Estado afirmó que se está verificando la identidad del señalado terrorista de la organización de Iván Mordisco.

“En el sector Arenal de El Charco, Nariño, la Armada y el Ejército respondieron a disparos efectuados desde una embarcación y dieron de baja a un narcoterrorista de la estructura 30 de las disidencias de alias Iván Mordisco”, afirmó De La Espriella.

Además expresó: “Fueron recuperados $675 millones en efectivo, una embarcación con motor y dos proveedores de pistola con munición. Su identidad está en verificación”.

“Vamos a acabar a esa plaga con la fuerza legítima de las leyes y las armas de la República”, indicó el presidente de la República en sus redes sociales.

Por otro lado, este viernes, 2 de octubre, el mandatario colombiano lideró un consejo de seguridad en Sucre, en donde lanzó una advertencia a dos señalados cabecillas del Clan del Golfo. Se trata de alias Felipe y Sebastián.

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“Tienen fecha de expiración, van a saber lo duro que muerde el Tigre, o se entregan o los vamos a dar de baja como en derecho corresponde, cuando el Estado se decide nunca pierde, cuando son las armas de la República y las leyes del Estado el pueblo siempre gana”, puntualizó De La Espriella.

Este viernes De La Espriella reportó que fue dado de baja alias Terry, señalado cabecilla del Clan del Golfo.