María Fernanda Cabal dijo qué le “impresiona” del presidente Abelardo De La Espriella

María Fernanda Cabal, quien renunció oficialmente al Centro Democrático, confesó qué le “impresiona” del presidente Abelardo De La Espriella, de quien dijo lo conoce desde hace 25 años.

“Lo conozco hace 25 años y la verdad me impresiona su capacidad de reinventarse y la comunicación de su campaña que fue excepcional, que ahora la estamos viendo en la Presidencia. Los símbolos, el mensaje y sobre todo, no se les olvide la determinación, que eso es lo que hace distinto también al presidente Trump”, dijo Cabal en El Debate de SEMANA.

María Fernanda Cabal respondió si el Centro Democrático está en vías de extinción: “La verdad”

En el programa, Cabal también dijo que volverá a aspirar a la Presidencia de la República, con el objetivo de ser la sucesora de Abelardo De La Espriella.

“Claro que sí. Creo que una nueva derecha tiene que sembrar, y de esa siembra que genere pilares firmes tiene que haber una cosecha, y esa cosecha es buscar que un país estabilizado con el tiempo pueda generar suficiente prosperidad para sus ciudadanos, para que esos que no votan comprendan que la política es necesaria”, destacó.