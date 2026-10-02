María Fernanda Cabal le respondió a Uribe tras referirse en una sola frase a su renuncia al Centro Democrático

El expresidente Álvaro Uribe se pronunció en horas de la noche del jueves, 1 de octubre sobre la renuncia de la excongresista María Fernanda Cabal al Centro Democrático.

El exjefe de Estado compartió un breve mensaje en X: “Por la doctora María Fernanda Cabal siempre respeto”.

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Pasaron las horas y la excongresista Cabal, quien estuvo durante más de 15 años en esa colectividad, retuiteó el mensaje de Uribe y le respondió.

“Gracias, presidente. Todo mi respeto. Seguiré defendiendo las convicciones que nos unieron. El camino sigue”, fue la respuesta de la excongresista Cabal a Uribe la mañana de este viernes 2 de octubre.