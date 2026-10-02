Ministro de Comercio, Mauricio Gómez, envió mensaje tras llegada a Sucre junto con el presidente Abelardo De La Espriella

El ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, mostró una foto de su llegada al departamento de Sucre junto con el presidente Abelardo De La Espriella.

Entre otras cosas, el jefe de Estado participará en un consejo de seguridad en la Base Naval de Coveñas, donde también estarán la gobernadora Lucy García y el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña.

“Hoy llegamos con nuestro presidente a Sucre, con buenas noticias, pero sobre todo con ganas de trabajar, escuchar y construir junto a su gente”, escribió el jefe de la cartera de Comercio en su cuenta de X.

El funcionario agregó: “Firmes por Sucre y firmes por la Patria”.