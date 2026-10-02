María Fernanda Cabal se sinceró sobre Abelardo De La Espriella y dijo en vivo lo que piensa de su gobierno: “Le confieso”

La exsenadora María Fernanda Cabal habló en El Debate de SEMANA acerca de varios temas y, entre otras cosas, se refirió al presidente Abelardo De La Espriella y contó lo que piensa de su gobierno, que inició el pasado 7 de agosto.

La exmilitante del Centro Democrático dejó claro que se siente muy bien representada por el jefe de Estado: “Lo resumo en una historia personal: cuando yo hoy me despierto y abro mis ojos, siento tranquilidad”.

“Siento que este presidente está cumpliendo las promesas de campaña, algo que pocos hacían. Siento que estamos volviendo a tener esperanza y confianza en quienes nos gobiernan”, señaló.

María Fernanda Cabal, exsenadora del Centro Democrático. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Cabal reconoció que lo que está haciendo De La Espriella no es para nada fácil, ya que sostuvo que Colombia es un país complejo en muchos aspectos y, por lo mismo, será una tarea difícil.

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Asimismo, aprovechó para lanzar una dura pulla al expresidente Gustavo Petro. “El no tener que abrir los ojos para ver los desastres de Petro, qué decreto, qué locura nueva se le había ocurrido (…) le confieso que siento tranquilidad y agradezco todos los días de mi vida que haya ganado este presidente”, apuntó.

La excongresista también se refirió a algunas actuaciones que ha tenido el jefe de Estado y que han dado mucho de qué hablar, como por ejemplo los patrullajes en Santa Marta o Cali con pistola al cinto o la extradición de alias Araña, en la que estuvo de presente.

Cabal calificó a De La Espriella como un “comunicador excepcional” y remarcó que con todo esto siempre busca enviar ciertos mensajes. “Lo hizo en campaña en ese espacio que le quedó libre a la derecha”, manifestó.

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“El Centro Democrático no entendió que el péndulo en el mundo giraba a la derecha y la gente quería mensajes claros y fuertes de autoridad, de retorno de la seguridad”, agregó.

En ese sentido, explicó que la comunicación que está haciendo el mandatario no solamente es con hechos, sino que también tiene determinación y muchos símbolos.

La también excandidata presidencial reconoció que todo esto genera controversia, pero destacó que esta es fundamental porque llama la atención del ciudadano. “A algunos no les gustará, a otros sí, pero por lo que a mí representa, me siento muy satisfecha”, complementó.

De esta forma, Cabal dejó más que claro que se siente muy bien con lo que ha venido haciendo el nuevo gobierno desde el pasado 7 de agosto, día en el que empezó el mandato de Abelardo De La Espriella.