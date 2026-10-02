Gustavo Petro celebra que pagó la última cuota de su casa: “15 años de cuotas al banco”

En medio de la polémica que se vive en el país por la búsqueda de su nueva casa, el expresidente Gustavo Petro publicó un mensaje en el que comunicó una noticia que lo llena de felicidad: según él, terminó de pagar su casa.

“He pagado la última cuota que debía al banco de mi único bien, mi casa. No tengo haciendas, ni carro particular, ni cuentas en el exterior ni paraísos fiscales, ni acciones ni CDT ni títulos de deuda pública de Colombia”, dijo.

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Petro no se refirió expresamente a su divorcio con Verónica Alcocer, pero sí dijo: “Tengo derecho a la mitad de lo que se venda mi casa construida en el año 2011 antes de ser alcalde o presidente. Me costó 15 años de cuotas al banco y hoy vale menos de lo que me costó construirla por el enorme trancón peñalosista de la Autonorte a punto de agravarse más con Lagos de Torca. Solo el tranvía del norte puede disminuir la congestión. Quizás con lo que me queda de la venta, arriende o tenga otra casa más pequeña rodeada de árboles siempre. Se me dificulta vivir sin árboles que abrazar”.