“Pusieron la inteligencia al servicio del poder”: María Fernanda Cabal reacciona a la portada de SEMANA

La exsenadora María Fernanda Cabal reaccionó este sábado a las revelaciones publicadas por SEMANA en su más reciente edición, sobre los alarmantes hallazgos de una auditoría forense ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
¡Qué peligro! Pusieron la inteligencia al servicio del poder. La DNI convertida en policía política contra opositores y periodistas.— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) October 3, 2026
¿Quién dio las órdenes, Petro?
Perseguir al que piensa distinto es una práctica de dictaduras. La Fiscalía debe llegar hasta la última orden y el… https://t.co/tOyHz45pw9
*En desarrollo…