POLÍTICA

“Pusieron la inteligencia al servicio del poder”: María Fernanda Cabal reacciona a la portada de SEMANA

La excongresista se cuestionó sobre quién dio las órdenes para que se interceptara a figuras de la oposición en el gobierno de Gustavo Petro.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
3 de octubre de 2026 a las 12:31 p. m.
La excongresista María Fernanda Cabal reaccionó a las revelaciones de SEMANA.
La excongresista María Fernanda Cabal reaccionó a las revelaciones de SEMANA. Foto: Semana

La exsenadora María Fernanda Cabal reaccionó este sábado a las revelaciones publicadas por SEMANA en su más reciente edición, sobre los alarmantes hallazgos de una auditoría forense ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

*En desarrollo…