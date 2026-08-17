Centro de acopio en Unicentro no cierra, sigue habilitado este 17 de agosto: recibe donaciones hasta esta hora

Debido a la emergencia que se derivó por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia el pasado lunes 10 de agosto, se habilitaron varios puntos de acopio en la capital para que los ciudadanos pudieran hacer llegar las respectivas ayudas que están necesitando en los territorios afectados.

https://www.semana.com/nacion/articulo/como-ayudar-a-las-victimas-del-terremoto-estos-son-los-centros-de-acopio-en-bogota-medellin-y-otras-ciudades/202632/

En su momento, la Alcaldía Mayor de Bogotá dio a conocer un listado de varios puntos habilitados en la ciudad, entre ellos la Cruz Roja Colombiana, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y otras como el centro comercial Unicentro.

Hace algunas horas se dio a conocer que algunos puntos de acopio suspenderán la recepción de donaciones:

Sede administrativa de la Cruz Roja Seccional Bogotá-Cundinamarca, localizada en la carrera 24 #73-38.

Palacio de los Deportes, en la avenida calle 63 #59A-06.

Universidad Jorge Tadeo Lozano, ubicada en la carrera cuarta #22-61.

Usaquén en la calle 161A #F-55.

Estadio el Campín, carrera 30 con calle 57.

Pese a que en la lista también se encontraba el Centro comercial, se dio a conocer que este punto todavía está habilitado y cuenta con recepción de donaciones este lunes festivo 17 de agosto hasta las 7:00 p. m.