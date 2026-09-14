Trabajadora que hicieron salir descalza de Zara reveló qué hizo la empresa tras su denuncia: “Tengo miedo de ir a trabajar”

Una denuncia difundida en redes sociales el pasado 11 de septiembre, por presunto maltrato laboral, generó polémica en Bogotá luego de que una trabajadora asegurara que tuvo que salir descalza de una tienda Zara, ubicada en el centro comercial Unicentro, después de que una superior le pidiera entregar los zapatos que llevaba puestos.

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El caso tiene como protagonista a María Alejandra Rojas, quien relató que regresó a su lugar de trabajo después de permanecer 16 días incapacitada. Según su versión, cuando volvió al establecimiento, recibió la instrucción de entregar el calzado que utilizaba durante su jornada.

La mujer aseguró que inicialmente le habían indicado que esos zapatos hacían parte de su dotación. Sin embargo, según contó posteriormente en entrevista con CityTV, al regresar de su incapacidad le habrían manifestado que en realidad eran prestados.

“Este es un hecho muy humillante que me tocó pasar en el lugar donde trabajo. Mi jefa simplemente me indica que tengo que entregar unos zapatos que inicialmente me dijeron que eran de mi dotación”, relató.

Rojas afirmó que no tuvo la posibilidad de llevárselos y devolverlos posteriormente ni de encontrar otra alternativa para evitar abandonar el establecimiento sin calzado.

La trabajadora aseguró que tuvo que recorrer primero la tienda y posteriormente parte del centro comercial descalza hasta conseguir un taxi para regresar a su vivienda.

“Me tocó pasar primero por toda la tienda y luego por el centro comercial hasta buscar la salida y encontrar un taxi para venirme a mi casa”, señaló en CityTV.

La denuncia se difundió rápidamente en redes sociales y generó numerosas reacciones. La controversia llegó incluso hasta el propio centro comercial, donde se registraron protestas por el caso.

¿Qué hizo la empresa tras la polémica?

Tras la repercusión que alcanzó la denuncia, Alejandra contó a CityTV qué habría ocurrido después del episodio y aseguró que desde ese mismo día buscó poner la situación en conocimiento de administrativos de la compañía.

Según su relato, envió el video en el que quedó registrado lo ocurrido, pero la reacción que recibió habría sido muy distinta a la que esperaba.

“Desde el día de los hechos yo envié ese video a mis administrativos y lo único que recibí fueron bloqueos. Me bloquearon del WhatsApp, me bloquearon, no me dijeron nada”, afirmó.

Alejandra aseguró que esa situación la llevó a hacer pública su denuncia en redes sociales. Además, sostuvo que, hasta el momento de conceder la entrevista, en la mañana de este 14 de septiembre, no había recibido una comunicación directa de la empresa frente al caso.

La mujer también manifestó que la situación terminó afectándola emocionalmente y que acudió a urgencias, donde recibió una incapacidad. Incluso aseguró sentir temor ante la posibilidad de regresar a su lugar de trabajo.

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“Yo tengo miedo de ir a trabajar, tengo pena, tengo vergüenza, mi corazón está hecho pedazos por la humillación tan grande que me hicieron pasar”, expresó.

No obstante, Alejandra señaló que posteriormente recibió una llamada de una persona del área de Recursos Humanos de la tienda.

“Lo único que él me dice, me indica, es que no, que no tenga miedo y que lo que yo quiera pedir, que les diga”, relató.

La trabajadora respondió cuestionando las consecuencias que el episodio había tenido para ella y pidió que se tomen medidas frente a lo ocurrido.

“¿Será posible pedir que pueda yo cambiar de mi cabeza el hecho de que no existe la dignidad humana para mí?”, manifestó durante la entrevista.

El caso continúa generando reacciones mientras se conocen nuevos detalles de lo sucedido. Las afirmaciones sobre los bloqueos, las comunicaciones internas y las instrucciones recibidas corresponden al testimonio entregado por Alejandra a CityTV.