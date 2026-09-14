El Ministerio del Trabajo reaccionó, luego del caso que fue denunciado en redes sociales por una trabajadora del local de Tiendas Zara, ubicado en Unicentro Bogotá.

La cartera que dirige Natalia López anunció que iniciarán una inspección laboral al establecimiento, para verificar el cumplimiento de las normas laborales, de seguridad social, y de seguridad y salud en el trabajo.

La actuación se realizará sin previo aviso y con pleno respeto por el debido proceso, anunció el Ministerio de Trabajo.

La inspección anunciada será al establecimiento de Zara, operado por Texmoda S.A.S., en el Centro Comercial Unicentro de Bogotá. Se realiza tras la denuncia de la trabajadora que narró que tuvo que salir descalza del sitio de trabajo, porque le hicieron quitar los zapatos, de los cuales, inicialmente dijo que eran de dotación. Ello, sin tener en cuenta que no tenía más para salir del lugar.

Por el lado de la administración de la tienda, las explicaciones apuntaron a que la trabajadora aún no tenía derecho a la dotación, la cual se recibe cuando se cumplen dos meses en el puesto. En consecuencia, se trataba de un préstamo momentáneo del par de zapatos. De hecho, esa versión implicaba que la empleada sí tenía calzado (de tacón) al momento de iniciar la jornada, pero las normas laborales exigían que fueran cómodos para la actividad a desarrollar.

El ABC del acoso sexual y laboral en Colombia

La denuncia de la joven, que realizó a través de un video en redes sociales, se hizo viral y fue asumida por los colombianos como un maltrato laboral. Ese será uno de los puntos que tendrá que establecer el Ministerio de Trabajo, al realizar la inspección.

El caso ocurrió en la tienda de Zara ubicada en el centro comercial Unicentro, en Bogotá, y generó múltiples reacciones de usuarios en redes sociales, algunos de los cuales pidieron un boicot (negarse a comprar) contra la marca. Foto: Montaje redes sociales

¿Qué pasará tras la visita?

Según el Ministerio, una vez finalizada la visita, “se elaborarán el acta y el informe correspondientes y, de ser procedente, se establecerá un plan de mejoramiento o se adoptarán las medidas preventivas a que haya lugar, de acuerdo con los hallazgos”.

Trabajadores en Colombia pierden 9,4 días laborales al año por problemas de salud

De acuerdo con el pronunciamiento del Ministerio de Trabajo, esa cartera continuará fortaleciendo sus acciones de inspección, vigilancia y control en el país para proteger los derechos de los trabajadores, promover el cumplimiento de la normatividad laboral y garantizar actuaciones objetivas, con pleno respeto por el debido proceso y los derechos de todas las partes.