Invima recomendó no comprar estos suplementos dietarios que se comercializan ilegalmente en Colombia

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva alerta sanitaria por la comercialización ilegal de siete productos que son promocionados como suplementos dietarios, pero que no cuentan con registro sanitario en Colombia.

Invima recomendó no utilizar este producto de uso doméstico tras detectar irregularidades

¿Cuáles son los productos señalados por el Invima?

De acuerdo con la entidad, los productos involucrados son:

Folic Acid with Vitamin B-12, marca NOW.

Papaya Enzime, marca Puritans Pride.

Candida Support, marca NOW.

Berberine Glucose Support, marca NOW.

NAC N-Acetil Cisteína, marca SWANSON.

B-6, marca NOW.

Selenium 200 mcg, marca NOW.

El Invima explicó que estos productos están siendo promocionados como suplementos dietarios según su etiquetado, pero no cuentan con aprobación de la entidad ni están amparados por un registro sanitario, por lo que su comercialización en Colombia es ilegal.

Alerta sanitaria por 7 suplementos. Foto: Montaje Semana

La autoridad sanitaria los considera productos fraudulentos, debido a que no cuentan con registro sanitario y, por esa razón, no ofrecen garantías sobre su calidad, seguridad y eficacia. Además, el Invima señala que se desconoce su contenido real, así como su trazabilidad y las condiciones en las que fueron almacenados y transportados.

Invima pidió no comprar estos productos

Ante la situación, la entidad recomendó a los ciudadanos abstenerse de adquirir los siete productos señalados, debido a que no cuentan con un registro sanitario vigente emitido por la autoridad competente.

El llamado también incluye a quienes compran productos de este tipo por internet o a través de redes sociales. El Invima recordó que no se deben adquirir medicamentos, productos fitoterapéuticos ni suplementos dietarios que no tengan un registro sanitario vigente, pues podrían contener ingredientes que representen un riesgo para la salud.

¿Qué hacer si ya está consumiendo alguno?

El Invima indicó que las personas que actualmente estén consumiendo alguno de estos productos deben suspender inmediatamente su uso, debido a los riesgos que podrían representar para la salud.

En caso de haber presentado algún evento adverso asociado con su consumo, la entidad pidió reportarlo de manera inmediata a través de los canales dispuestos para ello. También solicitó informar al Invima o a las autoridades sanitarias territoriales si se conocen lugares donde estos productos estén siendo distribuidos o comercializados.

La entidad recomendó, además, verificar siempre el número de registro sanitario antes de utilizar un producto y confirmar su autenticidad mediante la consulta de registros sanitarios del Invima.

Nueva alerta sanitaria. Foto: Invima

Medidas para vendedores y autoridades

El llamado del Invima no está dirigido solo a los consumidores. Las secretarías de salud deben adelantar actividades de inspección, vigilancia y control en establecimientos donde puedan estar comercializándose estos productos y tomar las medidas correspondientes, incluida su destrucción cuando haya lugar.

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A los establecimientos, titulares, distribuidores y comercializadores, la entidad les pidió abstenerse de distribuir y vender estos productos, pues su comercialización puede dar lugar a la aplicación de medidas sanitarias de seguridad.

El Invima también solicitó a las instituciones prestadoras de servicios de salud y a los profesionales de la salud que, si encuentran pacientes que consumen alguno de estos productos, indiquen la suspensión de su uso y reporten la información correspondiente a la entidad.