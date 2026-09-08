Invima recomendó no utilizar este producto de uso doméstico tras detectar irregularidades

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) lanzó una alerta por la comercialización del insecticida “Sergio El Exterminador”, un producto que estaría siendo vendido a través de redes sociales, especialmente en TikTok, sin contar con el registro sanitario exigido en Colombia.

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Según informó la entidad, el producto fue detectado luego de varias denuncias y de las labores de vigilancia que adelanta el Invima. Al revisar el caso, las autoridades encontraron que “Sergio El Exterminador” no tiene registro sanitario, por lo que su venta en el país es ilegal.

Alerta sanitaria Invima Foto: Montaje Semana

La alerta fue emitida este martes 8 de septiembre y el Invima pidió a los ciudadanos tener especial cuidado con este tipo de productos que se ofrecen por internet y redes sociales.

¿Qué advirtió el Invima?

La entidad explicó que comprar y utilizar un insecticida que no cuenta con autorización sanitaria puede representar un riesgo para la salud, debido a que no hay garantías sobre qué contiene el producto, cómo fue fabricado o bajo qué condiciones fue almacenado y transportado.

En otras palabras, el consumidor no tiene certeza de que el producto sea seguro ni de que realmente cumpla con las condiciones necesarias para ser utilizado.

Por esta razón, el Invima recomendó no comprar “Sergio El Exterminador” y evitar cualquier producto que se comercialice sin registro sanitario, incluso si aparece en páginas de internet o redes sociales.

Si ya compró el producto, esto debe hacer

Para quienes ya tengan o estén utilizando este insecticida, la recomendación es suspender inmediatamente su uso.

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Además, el Invima pidió denunciar a las personas o lugares que estén comercializando o distribuyendo el producto, con el propósito de que las autoridades puedan tomar las medidas correspondientes.

Nueva alerta del Invima. Foto: Invima

La entidad también recordó que los consumidores pueden verificar si un producto tiene registro sanitario a través de la página oficial del Invima, en la opción de consulta de registros sanitarios.

El llamado también está dirigido a distribuidores y comerciantes: no deben vender ni distribuir “Sergio El Exterminador”, pues podrían enfrentar medidas sanitarias y procesos sancionatorios.

El Invima señaló que las autoridades de salud realizarán las respectivas labores de inspección y vigilancia para identificar posibles puntos de venta del producto y tomar las medidas necesarias.