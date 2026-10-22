El presidente Abelardo De La Espriella anunció que el Grupo Nutresa adquirió Presto. Se salvaron 700 empleos. “Excelentes noticias”

El presidente Abelardo De La Espriella celebró a través de sus redes sociales la operación con la cual se evita la quiebra de la cadena de restaurantes Presto y que preserva 700 puestos de trabajo.

Esta semana se había conocido que la cadena entró en liquidación, por lo que su futuro era incierto. Hasta este jueves 22 de octubre, que Nutresa comunicó que adquirió la marca, sus puntos de venta, planta y centros de producción.

Definen el futuro de Presto, la famosa cadena de hamburguesas que estaba cerca de la quiebra: 31.000 millones en deudas

El jefe de Estado celebró a través de su red social X: “¡Excelentes noticias para Colombia! ¡Se salvan 700 empleos, el 100% de los puestos de trabajo de Presto!“.

E hizo mención especial al Grupo Nutresa, que salvó a la cadena: “Quiero expresar mi reconocimiento y profundo agradecimiento al Grupo Nutresa por su decisión de adquirir, a través de su filial IRCC S.A.S., los restaurantes Presto, una marca tradicional y querida por los colombianos”, apuntó.

Presto. Foto: foto: Presto

De La Espriella destacó que esta operación permitirá preservar 700 empleos, lo que se traduce en el 100 % de los puestos de trabajo de la organización: “Garantizar la continuidad del negocio y conservar sus marcas, una vez se cumplan las condiciones correspondientes”.

Por ello la agradeció a la organización: “¡Gracias, Nutresa, por creer en Colombia, por proteger el empleo de 700 familias y por demostrar que nuestros empresarios son protagonistas fundamentales del desarrollo nacional!”.

A renglón seguido, aseguró que en su Patria Milagro “respaldamos a quienes invierten, generan empleo, crean riqueza y construyen futuro. Nuestro Gobierno será siempre un aliado de los empresarios que trabajan por la grandeza de Colombia. ¡Así se construye país: salvando empresas, protegiendo empleos y generando oportunidades!“.

Por su parte, el Grupo Nutresa detalló que se firmó un contrato de compraventa para adquirir la marca de hamburguesas y su unidad económica productiva, que incluye puntos de venta, planta y centros de producción.

La empresa detalló que Presto se ha consolidado desde su llegada al mercado como una de las marcas de hamburguesas más tradicionales de Colombia, “presente en la vida de varias generaciones”, y que en esa línea cree “que construir país también es cuidar aquello que nos identifica como colombianos”.

Aseguró, de hecho, que Presto hace parte de la memoria colectiva y la historia nacional, que detrás de la marca están los equipos que durante 45 años han construido su legado.

Por su lado, Jaime Gilinski, presidente de Grupo Nutresa, aseveró que esta adquisición reafirma su confianza en Colombia, su talento y en la industria de restaurantes, que genera empleo y fortalece el tejido empresarial en las regiones.

“Queremos darle a Presto un nuevo impulso de la mano de su gente, para que esta marca, nacida aquí, siga creciendo y siga siendo de los colombianos”, afirmó.

Jaime Gilinski, presidente del Grupo Nutresa. Foto: NUTRESA

En las próximas semanas, la compañía definirá el plan de fortalecimiento de la marca, con prioridad en la continuidad de la operación y en el trabajo con colaboradores y proveedores.

Con la adquisición, Presto hará parte del portafolio de alimentos al consumidor, que agrupa marcas como El Corral, El Corral Gourmet, Papa John’s, Beer Station, Leños & Carbón y Mimo’s. Eso sí, operará como una marca independiente, con identidad y propuesta de valor propias.

Sus hamburguesas clásicas y productos como el sándwich de jamón y queso o el pie de manzana le dieron un lugar propio en el mercado. La salsa Presto, uno de sus elementos más recordados, es parte central de su identidad.

Hamburguesa de Presto. Foto: Presto

La compañía asegura que buscará potenciar los atributos que han distinguido a Presto y adaptarlos a las nuevas tendencias de consumo, conservando la autenticidad de la marca.

En esa línea, Felipe Baquero, presidente de Alimentos al Consumidor de Grupo Nutresa, aseguró:

“Presto se ganó un lugar en el corazón de los colombianos. Sus hamburguesas originales, su icónica salsa y ese sabor que muchos reconocen desde el primer bocado son un patrimonio que vamos a cuidar”.

Felipe Baquero, presidente de Alimentos al Consumidor de Grupo Nutresa Foto: Grupo Nutresa

Según el directivo, su plan es proyectar la marca a futuro con una propuesta que mantenga su identidad y ofrezca experiencias a la altura de lo que hoy esperan los consumidores. “El objetivo es reconectar con quienes crecieron con la marca y ganarnos la preferencia de las nuevas generaciones”, señaló.

Con Presto, Grupo Nutresa ratifica su apuesta por las marcas que nacen y crecen en Colombia. El movimiento empresarial le permitirá al país conservar una de sus marcas más importantes y preservar una historia que se escribe desde 1981.