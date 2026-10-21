Primeros efectos de la llegada de Jorge Jaller a la Embajada de Colombia en Venezuela; Studio F regresa al vecino país

La llegada de Jorge Jaller a la Embajada de Colombia en Venezuela empieza a reflejarse en nuevos movimientos empresariales entre ambos países.

Famosa cadena de hamburguesas se declara en bancarrota y pone en riesgo cientos de restaurantes

Uno de ellos es el regreso de Studio F, la marca de moda de STF Group, que anunció un plan de expansión con siete tiendas en el mercado venezolano hasta 2027, una inversión superior a los 2 millones de dólares y una proyección de cerca de 4 millones de dólares anuales en exportaciones colombianas a partir de ese año.

La primera tienda abrió el 16 de octubre en el Centro Comercial La Vela, en la isla de Margarita. El calendario de expansión contempla nuevas aperturas en Sambil Maracaibo, el 5 de noviembre; Sambil Barquisimeto, el 19 de noviembre, y Cerro Verde, en Caracas, el 5 de diciembre.

Jorge Jaller, embajador de Colombia en Venezuela. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Detrás de este movimiento hay un trabajo diplomático que comenzó antes de la llegada de Jaller a Caracas. El embajador venía conversando con la compañía desde que fue designado para el cargo, con el propósito de facilitar las condiciones para el retorno de empresas colombianas y fortalecer los vínculos comerciales entre los dos países.

La gestión de la misión diplomática busca acompañar al sector empresarial colombiano en la identificación de oportunidades de negocio, el acercamiento con el mercado venezolano y la recuperación de espacios para las marcas nacionales. En ese contexto, el caso de Studio F constituye uno de los resultados visibles de las conversaciones adelantadas antes de la instalación del embajador en el país.

Famosa cadena de hamburguesas se declara en bancarrota y pone en riesgo cientos de restaurantes

El movimiento también se inscribe en un escenario de mayor acercamiento económico bilateral, en el que la diplomacia comercial adquiere relevancia para conectar a las compañías con nuevas oportunidades de expansión. La reapertura de mercados para las empresas colombianas puede traducirse en mayores ventas externas, inversión y generación de actividad económica en Colombia.

Sajú es otra de las empresas con presencia en Venezuela. Foto: Cortesía Sajú

Studio F no llega a un mercado completamente ajeno a las marcas nacionales. Otras compañías colombianas mantienen presencia en Venezuela, entre ellas Mario Hernández, con su marca de marroquinería y accesorios Sajú. A ellas se suma Alpina, que ha permanecido en el mercado venezolano y no se ha retirado del país.