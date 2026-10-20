¿Cuáles son las empresas con mayor felicidad laboral en Colombia? Estos son los resultados de 2026

La Cámara de Comercio de Medellín, Moli Productos Naturales y Digital Content ocuparon los primeros lugares en sus respectivas categorías en la certificación Building Happiness 2026, realizada por Buk. En total, 30 empresas colombianas fueron reconocidas por sus resultados en la medición de felicidad organizacional.

Colombia lidera el ‘ranking’ de felicidad organizacional en la región

La clasificación se dividió en tres categorías, según el tamaño de las empresas. En la de grandes empresas, el top 5 estuvo encabezado por la Cámara de Comercio de Medellín, seguida de Ceiba Software, Personalsoft, Ingeurbe y Triple A.

En la categoría de medianas empresas, el primer lugar fue para Moli Productos Naturales. Le siguieron Gran Américas Fontibón, Grupo OBA, Kal Tire y Baika Colombia. Entre las pequeñas empresas, Digital Content ocupó la primera posición, seguida de Empresa de Servicios Públicos con Calidad, Finaipro Technologies SAS, Mega Lifesciences Colombia SAS y Hannah Instruments.

Building Happiness evalúa cuatro dimensiones: bienestar, compromiso, valoración y sostenibilidad. Foto: Getty Images

Para obtener la certificación, las organizaciones debieron alcanzar un Net Happiness Score (NHS) global superior al 70 % y cumplir con un índice de representatividad estadística, basado en encuestas confidenciales a sus colaboradores. Según los resultados divulgados, las empresas que ocuparon los primeros lugares registraron indicadores superiores al 90 %.

La metodología de Building Happiness evalúa cuatro dimensiones: bienestar, compromiso, valoración y sostenibilidad. A partir de estas variables, las organizaciones pueden identificar fortalezas y oportunidades de mejora en la experiencia de sus trabajadores.

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Los resultados también ponen de relieve factores como el reconocimiento, la flexibilidad, la autonomía y la retroalimentación continua. Aunque las condiciones económicas siguen siendo relevantes al elegir un empleo, la experiencia cotidiana dentro de las organizaciones también influye en la permanencia y el compromiso de los colaboradores.

En ese contexto, la medición busca aportar información para orientar decisiones relacionadas con la gestión del talento, el desarrollo profesional y las relaciones entre trabajadores y empresas. El objetivo es que las organizaciones utilicen la percepción de sus equipos para identificar oportunidades de mejora y fortalecer sus entornos laborales.