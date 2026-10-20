El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), a través de su Agencia Pública de Empleo, realizará este jueves, 22 de octubre de 2026, la feria presencial Expo Empleo Sena, en la que se ofertarán 6.000 vacantes laborales en Bogotá.

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La jornada se desarrollará entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. en la sede de la Agencia Pública de Empleo del Sena, ubicada en la calle 65 #11-70, en la localidad de Chapinero. La actividad facilitará el contacto entre las personas que buscan trabajo y las empresas que requieren personal para diferentes sectores de la economía.

El Sena presentó nuevas ofertas de empleo. Foto: Getty Images / Getty Images / Logo SENA

Entre los perfiles con mayor número de oportunidades se encuentran asesores comerciales, agentes de call center, meseros, auxiliares de cocina, cajeros, promotores de ventas, auxiliares de bodega, conductores, personal de servicios generales y operarios de logística.

De acuerdo con la información divulgada por la entidad, el salario promedio de las vacantes disponibles es de 2.414.000 pesos mensuales. La oferta también contempla cargos especializados en tecnología, construcción, mantenimiento industrial, transporte y analítica de datos, con remuneraciones que oscilan entre 3,5 millones y 7 millones de pesos al mes.

Dentro de estas posiciones se encuentran traductor, residente de tránsito y transporte, marketing associate, analista de sistemas informáticos y maestro de obra.

La feria contará, además, con la participación de la Empresa Metro de Bogotá (EMB) y el concesionario Metro Línea 1 SAS, que dispondrán de vacantes relacionadas con los trabajos de infraestructura y transporte de la capital.

Miles de jóvenes recibirán hasta 600.000 pesos desde el 21 de octubre; consulte si es beneficiario

Entre los cargos anunciados figuran auxiliar eléctrico, electricista, auxiliar y técnico HVAC, ayudante de obra, oficial de redes húmedas, oficial de mampostería, oficial de estructura metálica, oficial de acabados y maestro de obra. Según la información publicada, los salarios para estas posiciones se ubican entre 2.250.905 y 5.100.000 pesos mensuales.

Las personas deben consultar las condiciones de las ofertas. Foto: Getty Images

Las personas interesadas en participar podrán asistir a la sede indicada durante el horario de la feria. Para postularse a las oportunidades disponibles, se recomienda llevar la hoja de vida actualizada y revisar los requisitos correspondientes a cada cargo.

La convocatoria reúne perfiles de distintos niveles de formación y experiencia, con opciones tanto para labores operativas como para funciones técnicas y profesionales. Los aspirantes podrán consultar las condiciones específicas de cada vacante durante la jornada.