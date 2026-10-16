Las anécdotas del extranjero que buscó crear en Cartagena algo más que un bar y dio origen a Alquímico

Los proyectos más valiosos no siempre necesitan grandes inversiones. Jean Trinh estaba convencido de ello cuando ancló en Cartagena, donde inició la que hoy es una de sus mejores aventuras.

Es el fundador de Alquímico, hoy uno de los sitios más famosos de la Heroica, dado que este año se ubica en el tercer lugar del prestigioso ranking The World’s 50 Best Bars. “Cuando llegué a Cartagena, tenía muchas ganas de emprender, pero muy pocos recursos. Al ser un extranjero sin historial financiero en Colombia, no contaba con el respaldo de los bancos. Así que Alquímico nació con muy poco dinero y lo fuimos construyendo paso a paso, reinvirtiendo lo que generábamos y creciendo de manera orgánica”.

Bar Alquímico se caracteriza por la creatividad en la coctelería Foto: Cortesía Alquímico

Oriundo de Francia, llegó a la capital de Bolívar en 2013, con la apariencia característica de su origen vietnamita. Tenía apenas 7.000 euros en el bolsillo, que, para la época, eran un poco más de 18 millones de pesos. “Eran todos mis ahorros, y debían servirme tanto para vivir como para emprender. Era el fruto de varios años trabajando en la industria de la hospitalidad y decidí apostarlo todo a este proyecto”, recuerda.

La primera creación de Trinh se conoció como El Laboratorio. “Fue mi primer pequeño bar en Getsemaní, con muy pocos recursos, pero con una idea clara: trabajar con ingredientes locales, valorar la riqueza de los productos colombianos y ofrecer coctelería de calidad a precios asequibles para el público local”, recordó el emprendedor.

Su secreto financiero era reinvertir en el negocio para crecer. Así que los gustos que hoy se permite, para aquella época, aún estaban lejos de su alcance. “Fue una etapa de mucho esfuerzo y aprendizaje, pero también de descubrir el enorme potencial de Cartagena, su gente y su cultura. Esa filosofía sigue siendo parte fundamental de Alquímico hoy”, agrega y afirma que la Heroica no fue para él una casualidad. Se enamoró de la ciudad y la considera “una fuente infinita de inspiración para la coctelería”.

Alquímico, el mítico bar que está ubicado en una casa republicana en Cartagena. Foto: Cortesía Alquímico

Alquímico está incrustado en el corazón del centro histórico, en una casa republicana de tres pisos. “Quería crear un espacio donde se encontraran la historia de Cartagena, la creatividad colombiana y personas de diferentes culturas, tanto locales como visitantes internacionales”, comenta el francés, quien desde siempre quiso crear algo más que un bar.

El resultado es “un proyecto profundamente conectado con Cartagena, su gente y el territorio colombiano”, agrega. Madrugador por excelencia, sus mañanas suelen estar dedicadas a reuniones, planificación y seguimiento.

En cuanto a la facturación de Alquímico, Trinh dice que su mayor satisfacción no es alcanzar una cifra, sino “terminar cada año viendo que hemos podido cumplir nuestros compromisos, crear oportunidades y devolverle algo a Colombia, un país que me ha dado tanto”.