Dueño del bar suizo arrasado por incendio mortal habló por primera vez: estas fueron sus declaraciones

El siniestro dejó 40 muertos y 119 heridos, la mayoría son jóvenes.

2 de enero de 2026, 9:07 p. m.
El bar se incendió en la celebración de Año Nuevo.
El bar se incendió en la celebración de Año Nuevo. Foto: AP

El dueño del bar suizo arrasado por un incendio mortal durante las celebraciones de Año Nuevo afirmó este viernes, 2 de enero, a medios de comunicación que se respetaron todas las normas de seguridad.

El cumplimiento de las normas de seguridad está en el punto de mira desde el devastador siniestro que se declaró la madrugada del 1 de enero en el bar Le Costellation, ubicado en la prestigiosa estación de esquí suiza Crans-Montana.

El siniestro dejó 40 muertos y 119 heridos, mayoritariamente jóvenes, según el balance más reciente.

Jacques Moretti, un francés propietario del bar junto con su esposa Jessica, declaró al diario Tribune de Genève que el establecimiento había sido sometido a “tres inspecciones en diez años”.

Las imágenes fueron compartidas en sus redes sociales
Las imágenes fueron compartidas en sus redes sociales. Foto: X/@MundoEConflicto

Le Constellation, situado en la planta baja de un edificio residencial, tiene una capacidad para 300 personas, además de otras 40 en su terraza, según el sitio internet de la estación de esquí.

Varios testigos afirmaron que el espacio de eventos del sótano, donde se inició el fuego, estaba conectado con la planta baja únicamente por una escalera, que algunos describieron como “estrecha”.

Incendio en bar de Suiza: la hipótesis sobre lo que habría desatado la tragedia que dejó más de 40 muertos

La fiscal del cantón suizo de Valais (suroeste), Béatrice Pilloud, indicó que el respeto de las normas de seguridad en el establecimiento es uno de los ejes de la investigación sobre la tragedia.

Según señaló la fiscal en una rueda de prensa, todo indica que “el fuego se originó por bengalas o velas bengala colocadas sobre botellas de champán”.

El interior de un edificio donde se produjo un incendio que dejó muertos y heridos durante la celebración de Año Nuevo en Crans-Montana, Alpes suizos, el jueves 1 de enero de 2026. (Policía Cantonal de Valaisana vía AP)
El interior de un edificio donde se produjo un incendio que dejó muertos y heridos durante la celebración de Año Nuevo en Crans-Montana, Alpes suizos, el jueves 1 de enero de 2026. (Policía Cantonal de Valaisana vía AP) Foto: AP

Pilloud indicó que los dueños del bar resultaron ilesos y fueron interrogados como testigos, sin que por el momento se haya establecido ninguna responsabilidad penal.

Sus declaraciones permitieron aclarar la disposición del local, los detalles de las renovaciones recientes y la capacidad del establecimiento, así como aportar información para elaborar la lista de personas presentes en el momento del incendio, explicó la fiscal.

Según informaciones de los medios, Jacques Moretti no se encontraba en el bar cuando se declaró el incendio, sino en el otro de los dos establecimientos de la pareja.

Un agente de policía se encuentra a la entrada del edificio Constellation, donde se encuentra el bar Le Constellation, tras el incendio que arrasó el local en Crans-Montana el 1 de enero de 2026, durante las celebraciones de Nochevieja.
Un agente de policía se encuentra a la entrada del edificio Constellation, donde se encuentra el bar Le Constellation, tras el incendio que arrasó el local en Crans-Montana el 1 de enero de 2026, durante las celebraciones de Nochevieja. Foto: AFP

Jessica Moretti sí estaba presente en el lugar en el momento del desastre y sufrió heridas leves, pero pudo regresar a su domicilio.

El bar se incendió en la celebración del año nuevo

Dueño del bar suizo arrasado por incendio mortal habló por primera vez: estas fueron sus declaraciones

