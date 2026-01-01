El impactante video del momento del incendio dentro de un bar en Suiza que deja un saldo de 40 muertos

Las autoridades suizas han confirmado en la tarde de Año Nuevo que hay alrededor de 40 personas muertas y más de un centenar de heridos, la mayoría en estado grave, como consecuencia de un incendio en el bar Le Constellation de la estación de esquí de Crans-Montana, en Valais, Suiza.

El comandante de la Policía, Frédéric Gisler, hizo público el balance de víctimas en una rueda de prensa en la que explicó que “se dará prioridad a la identificación de los fallecidos para que sus cuerpos puedan ser devueltos rápidamente a sus familias”.

Por su parte, el presidente suizo, Guy Parmelin, calificó el siniestro como “una de las peores tragedias” en la historia del país.

Rescatistas y bomberos en la zona donde se declaró un incendio que dejó muertos y heridos durante la celebración de Año Nuevo en Crans-Montana, Alpes suizos, Suiza, el jueves 1 de enero de 2026. (Policía Cantonal de Valaisana vía AP) Foto: AP

Policías, bomberos y socorristas acudieron al popular resort turístico, uno de los destinos de esquí mejor valorados de Europa, que empezó el año con un “olor de quemado en el aire”, según relataron los medios locales.

En medio de las celebraciones por el nuevo año, un “fuego de origen indeterminado” se originó en el bar, muy popular entre los turistas, dijo en un primer momento la policía.

Tras unas horas de la tragedia que enluta a esta zona de Suiza, se dieron a conocer las primeras imágenes del incendio, donde se puede ver a las personas correr desesperadamente por sus vidas huyendo del fuego, mientras aumentan las llamas dentro del establecimiento.

🔴 #URGENTE | impresionante video del momento del incendio dentro del bar en Crans-Montana, Suiza. De momento hay 40 muertos y decenas de heridos graves. Es la peor tragedia del país alpino. pic.twitter.com/n9q0vHlrYZ — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) January 1, 2026

En el video publicado en redes sociales se puede observar partes del bar siendo consumidos por las llamas mientras las personas gritan y corren hacia la puerta e incluso salen por las ventanas para salvar sus vidas.

Dos jóvenes francesas, Emma y Albane, declararon a la cadena BFMTV que lograron huir del “pánico” que se vivió en el bar poco después de que empezara el incendio.

“La gente corría entre las llamas y rompía las ventanas con sillas”: el Año Nuevo en Suiza que terminó en tragedia. Van 40 muertos

Según contaron, unas “velitas de cumpleaños” colocadas en botellas de champán rozaron el techo.

“Segundos después, todo el techo estaba ardiendo”, dijo al canal francés una de ellas, que calculó que en el local debía haber unas 200 personas en ese momento, la mayoría de entre 15 y 20 años.

🇨🇭🚨 Decenas de muertos tras una explosión en una estación de esquí en Suiza



Al menos 40 personas fallecieron y alrededor de 100 resultaron heridas a causa de una explosión y posterior incendio que se produjeron en un bar de la estación de esquí suiza, Crans-Montana, durante la… pic.twitter.com/fLDbpf5AYT — *THE HUNTER*✝️🪖 (@Bel31278Andres) January 1, 2026

El suceso llenó los hospitales del cantón de Valais, que declararon el estado de emergencia. Muchos de los afectados fueron trasladados a hospitales de otras zonas de Suiza.

“Estoy en shock”, dijo Alexis Laguerre a la emisora pública suiza RTS.

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores francés han informado a BFMTV que entre los heridos hay dos ciudadanos franceses. “Han sido atendidos de inmediato por los servicios de emergencia (...) y los equipos consulares están en contacto permanente con las autoridades suizas”, explicó.

También ha participado en la rueda de prensa de Valais la fiscal general del cantón, Béatrice Pilloud, quien ha descartado que el incidente se deba a un atentado.

Agentes de policía montan guardia en el lugar de un incendio que arrasó el bar Le Constellation en Crans-Montana el 1 de enero de 2026. Varias personas murieron y otras resultaron heridas cuando una explosión arrasó un bar en la lujosa ciudad de esquí alpino de Crans Montana, dijo la policía suiza temprano el 1 de enero. Foto: AFP

“No se trata en absoluto de ningún tipo de atentado”, dijo Pilloud, quien ha señalado además que se ha abierto una investigación.

“Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para esclarecer las circunstancias de esta tragedia”, ha subrayado Pilloud, que ha adelantado que el cantón de Valais ha solicitado ya ayuda a los cantones vecinos para identificar a los fallecidos.

*Con información de AFP y Europa Press.