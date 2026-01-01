MUNDO

Tragedia en Año Nuevo en Suiza: decenas de muertos y heridos por incendio en fiesta de estación de esquí. “Brotaban llamas”

El país declara “situación especial” por los hechos. Por ahora, se descarta un ataque.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
1 de enero de 2026, 11:34 a. m.
Los hechos sucedieron en el bar Le Constellation, con una capacidad de 300 personas en su interior y otras 40 en la terraza, según el sitio web de Crans-Montana. (Photo by MAXIME SCHMID / AFP)
Los hechos sucedieron en el bar Le Constellation, con una capacidad de 300 personas en su interior y otras 40 en la terraza, según el sitio web de Crans-Montana. (Photo by MAXIME SCHMID / AFP) Foto: AFP

Varias decenas de personas se temen muertas tras un incendio en medio de las celebraciones de Año Nuevo en un bar de la lujosa estación de esquí suiza de Crans-Montana, dijo el jueves la policía, que estima un centenar de heridos.

Policías, bomberos y socorristas acudieron al popular resort turístico, uno de los destinos de esquí mejor valorados de Europa, que empezó el año con un “olor de quemado en el aire”, según relataron los medios locales.

En medio de las celebraciones por el nuevo año, un “fuego de origen indeterminado” se produjo en el bar, muy popular entre los turistas, dijo la policía del cantón de Valais, en el suroeste del país helvético.

“Varias decenas de personas se presumen muertas”, afirmó después a la prensa el comandante policial Frederic Gisler, quien cifró en alrededor de un centenar los heridos. Todos “están siendo tratados”, agregó.

Mundo

Autoridades confirman que cuerpo sin vida hallado en Texas, Estados Unidos, es de Camila Mendoza, joven que estaba desaparecida

Noticias Estados Unidos

Zohran Mamdani: Nueva York tiene desde este 1 de enero un alcalde migrante, musulmán y socialista. Así fue su posesión

Mundo

Las palabras del Papa León XIV sobre el 2025 que sorprendieron a sus fieles en todo el mundo: “Toda nuestra vida es un viaje”

Noticias Estados Unidos

Miami en enero 2026: el refugio perfecto del invierno con playas, festivales y clima ideal

Deportes

La revelación de la NBA para el 2026: cierre de año de Golden State Warriors con su figura, Steph Curry, en la última fecha de 2025

Mundo

Colombia no ha verificado las nacionalidades de los prisioneros liberados por Venezuela

Noticias Estados Unidos

Libres de policías: Donald Trump retiró Guardia Nacional que perseguía migrantes de tres importantes estados para iniciar 2026

Mundo

Estos son los países más seguros para vivir si estalla la Tercera Guerra Mundial

Turismo

Aerolínea Edelweiss regresa a Colombia: estos serán los destinos soñados en los que aterrizará

Gente

Familia de Fredy Calvache hace petición al presidente Gustavo Petro tras dolorosa pérdida: “Fue su último deseo”

¿Cuál es el origen del Año Nuevo y por qué se celebra el 1 de enero?

El suceso llenó los hospitales del cantón de Valais, que declararon el estado de emergencia. Muchos de los afectados estaban siendo trasladados a hospitales de otras zonas de Suiza.

Las autoridades dijeron que estaban investigando las causas de incendio, pero no creen que fuera causado por un “ataque”.

Las llamas empezaron alrededor de las 01H30 GMT (00H30 GMT) en el bar Le Constellation, con una capacidad de 300 personas en su interior y otras 40 en la terraza, según el sitio web de Crans-Montana.

Un turista de Nueva York filmó llamas de un naranja intenso que salían del bar. Según contó, la gente corría y gritaba en la oscuridad.

“Un amplio contingente de policías, bomberos y socorristas acudió de inmediato al lugar para asistir a las numerosas víctimas”, señaló el comunicado de la policía cantonal. “La operación sigue en curso”, agregó.

En el apogeo de la fiesta

Horas después del suceso, aún había ambulancias estacionadas frente al bar, cuyas ventanas estaban rotas. Los medios locales describieron “un olor a quemado aún en el aire”.

Según un médico presente citado por el diario suizo Blick, el número de muertos podría estar en “decenas”.

El diario regional Le Nouvelliste también evocó un “balance elevado” según sus fuentes, con “alrededor de 40 muertos y 100 heridos”.

La prensa local sugiere que el fuego pudo haber comenzado cuando se usó pirotecnia durante un concierto, pero la policía dijo que la causa era desconocida.

Galería: el Año Nuevo 2026 comenzó en el Pacífico, así lo recibieron los primeros países del mundo

Previamente, el portavoz policial Gaetan Lathion había hablado a AFP de una “explosión de origen desconocido” alrededor de la 01H30 de la madrugada (00H30 GMT) en Le Constellation.

La policía señaló que la zona estaba “completamente cerrada al público” y que “se ha impuesto una zona de exclusión aérea sobre Crans-Montana”.

Un residente que afirmó vivir cerca del lugar dijo al diario local 24 heures que “la fiesta estaba en su apogeo” cuando ocurrió el incendio. “La música y el champán corrían libremente”, afirmó.

Pero cuando se supo del suceso, el ambiente desenfadado desapareció y la gente comenzó a reunirse en la calle. “Podíamos oír las sirenas a lo lejos. A mi alrededor, la gente estaba atónita, preocupada, en silencio”, explicó a este periódico de la ciudad de Lausana.

“Oímos helicópteros toda la noche”, contó otro vecino al mismo diario. “Con los fuegos artificiales, al principio no entendíamos lo que estaba pasando. Luego vimos el humo. Es terrible, mucha gente joven va a ese bar”, afirmó.

*Reportaje de AFP

Más de Mundo

Ola de calor se extiende por el sur de Europa con temperaturas sobre los 46 ºC en España, este sábado 28 de junio de 2025. En España, Portugal, Francia e Italia hay varias ciudades en alerta roja.

Estas son las regiones del mundo que vivieron un año de calor récord en 2025

Camila Mendoza Olmos

Autoridades confirman que cuerpo sin vida hallado en Texas, Estados Unidos, es de Camila Mendoza, joven que estaba desaparecida

.

Zohran Mamdani: Nueva York tiene desde este 1 de enero un alcalde migrante, musulmán y socialista. Así fue su posesión

El papa León XIV hizo el llamado en la misa por el Jubileo del mundo penitenciario que se ha celebrado este domingo en la Basílica de San Pedro.

Las palabras del Papa León XIV sobre el 2025 que sorprendieron a sus fieles en todo el mundo: “Toda nuestra vida es un viaje”

.

Tragedia en Año Nuevo en Suiza: decenas de muertos y heridos por incendio en fiesta de estación de esquí. “Brotaban llamas”

La temporada de festivales marca el pulso de Miami en enero: música en vivo, arte y cultura toman las calles bajo un clima ideal de invierno.

Miami en enero 2026: el refugio perfecto del invierno con playas, festivales y clima ideal

Golden State Warriors guard Stephen Curry (30) gestures during the first half of Game 1 of an NBA basketball second-round playoff series against the Minnesota Timberwolves, Tuesday, May 6, 2025, in Minneapolis. (AP Photo/Abbie Parr)

La revelación de la NBA para el 2026: cierre de año de Golden State Warriors con su figura, Steph Curry, en la última fecha de 2025

Nueve integrantes de una misión médica fueron retenidos por disidencias de las FARC en zona rural del Huila.

Colombia no ha verificado las nacionalidades de los prisioneros liberados por Venezuela

Trump pierde

Libres de policías: Donald Trump retiró Guardia Nacional que perseguía migrantes de tres importantes estados para iniciar 2026

A través de un sistema de alertas tempranas basado en analítica automatizada, la entidad identifica deterioros financieros antes de que estallen e introduce una lógica predictiva.

EE. UU. investiga “puerta por puerta” redes acusadas de saquear millones de dólares de ayudas humanitarias

Noticias Destacadas