¿Cuál es el origen del Año Nuevo y por qué se celebra el 1 de enero?

La llegada del Año Nuevo es una de las celebraciones más importantes a nivel mundial, pues marca el inicio de una nueva etapa después de un buen o mal año que termina.

Esta celebración se ha consolidado como una tradición que marca el cierre de un ciclo y el comienzo de uno nuevo, ofreciendo la oportunidad para reflexionar sobre el período que termina y establecer nuevas metas y propósitos.

Para muchos, es un momento de renovación personal, en el que se dejan atrás los desafíos y dificultades, y se enfoca la energía en nuevas oportunidades. Además, la celebración fomenta la unión familiar y social, pues en la mayoría de partes del mundo se realiza aunque sea de forma diferente.

Las formas de celebrar la llegada del Año Nuevo varía en las diferentes partes del mundo. Foto: semana

Culturalmente, la celebración del Año Nuevo sirve para fortalecer los lazos entre comunidades y para mantener vivas las tradiciones que dan identidad a cada cultura.

¿Cuál es el origen de esta celebración?

Sin embargo, no siempre se sabe de dónde proviene esa celebración y por qué se da el primero de enero.

Se dice que la celebración del Año Nuevo tal como se conoce actualmente tiene su origen en 1582, año en el que el Papa Gregorio XIII estableció el 1 de enero como el primer día del año, marcando el inicio de esta tradición en la mayoría de países del mundo moderno.

Este sistema reemplazó al calendario juliano, instaurado por Julio César a mediados del siglo I a. C., y surgió como respuesta a la necesidad de corregir los desajustes acumulados en la medición del tiempo para que el calendario se alineara con las estaciones del año.

La celebración del Año Nuevo el primero de enero se estableció hace más de 400 años. Foto: Ben Hider/Invision/AP

Así las cosas, a lo largo de la historia, diversas culturas celebraban el inicio del ciclo anual en fechas distintas. Por ejemplo, en la Antigua Roma, el año comenzaba en marzo, hasta que Julio César reformó el calendario y estableció enero como el primer mes del año, en honor a Jano, el dios de las transiciones, quien era representado con dos rostros: uno mirando al pasado y otro al futuro.

En Mesoamérica, las civilizaciones prehispánicas desarrollaron calendarios en los que utilizaban combinaciones de ciclos: uno de 360 días, complementado por cinco días adicionales de ajuste, conocidos como Wayeb, y otro de 260 días. En la civilización maya, por su parte, el inicio del año podía ser alrededor del 16 de julio.

Hoy, después de más de cuatro siglos de su instauración, el calendario gregoriano sigue marcando un punto de encuentro común para millones de personas en el mundo, que viven el primero de enero esta tradicional celebración.