Cómo iniciar el 2026 lleno de energía: los 7 rituales que cambiarán de forma radical su año

La celebración de fin de año y el inicio del año nuevo es un momento especial, cargado de emoción y expectativas. Para muchos, es una oportunidad para dejar atrás lo negativo y recibir el periodo que inicia con la esperanza de que traerá mejores oportunidades y experiencias.

Esta sensación de renovación es lo que impulsa a millones de personas a celebrar y poner en práctica algunos rituales que se relacionan con buena energía y la posibilidad de tener un año nuevo cargado de cosas positivas. Estas son siete formas muy tradicionales en las que se puede recibir el 2026 con la idea de que sea un año favorable.

¿Quiere dinero y viajes para el 2026? Estos son los tres rituales más famosos para hacer antes de fin de año

Comer 12 uvas

Esta es una de las principales tradiciones en todo el mundo. Las 12 uvas se comen al tiempo que suenan las campanadas que anuncian la llegada del Año Nuevo. Además, representan los 12 meses, por lo que lo ideal es pedir un deseo para cada uno de ellos. Salud, prosperidad, bienestar, dinero, trabajo, viajes y unión familiar, hacen parte de las solicitudes.

El ritual de las 12 uvas en fin de año es uno de los más tradicionales. Foto: Getty Images/iStockphoto

Plata en los bolsillos

El dinero en los bolsillos es una tradición que muchos siguen para darle la bienvenida al nuevo año. Sin importar la suma, lo cierto es que para muchos esta práctica fortalece la esperanza de que el año que comienza esté lleno de prosperidad y abundancia. Además, algunos complementan esta tradición con lentejas, grano que se relaciona con que la comida nunca escaseará en el hogar.

Ropa interior amarilla

La ropa interior amarilla es uno de los rituales más populares, pues se dice que las prendas de este color traerán dinero, abundancia y riqueza, e incluso fertilidad. Un artículo de la revista Glamour, de México, asegura que el amarillo está relacionado con el éxito, el dinero y la fortuna.

El ritual de fin de año para limpiar la energía del hogar y empezar el 2026 con pie derecho

Salir a la calle con una maleta de viaje

Salir de la casa y darle la vuelta a la manzana o la cuadra con una maleta de viaje es uno de los rituales de fin de año. Se realiza a las 12:00 a. m. apenas se da inicio al nuevo año. Son muchas las personas que lo ponen en práctica y dicen lograr el propósito de viajar en el año que empieza.

Las personas realizan rituales con maletas para que no falten los viajes en el año nuevo. Foto: Getty Images

Limpieza de la casa

Realizar una limpieza general de la casa es una tradición en muchos hogares. Esta es una forma de recibir el Año Nuevo cargado de buenas energías y cosas positivas.

Quema del año viejo

Un ritual muy popular es quemar un muñeco con el que se simboliza el año viejo. Con este ritual se busca acabar con las cosas malas o negativas y plantearse nuevos propósitos para el año que inicia.

Guardar lentejas en la billetera o bolso

Un ritual al que muchas personas recurren y que no será la excepción para iniciar este 2026 es el guardar lentejas en la billetera o en el bolso. Este cereal se relaciona con abundancia y prosperidad, por lo que el dinero no faltará en el año que inicia.