El ritual de Luna roja que debe realizar a las 11:59 del 3 de marzo para activar la prosperidad en su hogar

Con pocos elementos podría abrirle la puerta a la la buena economía.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

2 de marzo de 2026, 9:36 p. m.
Ritual de Luna roja
Ritual de Luna roja Foto: Generada con Gemini

La noche del 3 de marzo tiene un horario para quienes creen en la energía de los astros: las 11:59 p. m. A esa hora exacta, la llamada Luna roja se convierte en el centro de un ritual que, según la tradición popular, ayuda a activar la prosperidad y atraer estabilidad económica al hogar.

La Luna roja, asociada a momentos de transformación y cierres de ciclo, es vista como una oportunidad para dejar atrás bloqueos y abrir nuevos caminos. En el mundo espiritual se dice que su energía es intensa y directa, ideal para sembrar intenciones claras relacionadas con el dinero, el trabajo y la abundancia.

Dependiendo de la posición de los tres cuerpos celestes, el fenómeno ofrece una vista singular, ya sea del Sol o de la Luna.
Dependiendo de la posición de los tres cuerpos celestes, el fenómeno ofrece una vista singular, ya sea del Sol o de la Luna. Foto: Getty Images

El ritual que debe realizarse a las 11:59 p. m. es sencillo y no requiere grandes preparativos. Lo más importante es la intención y la concentración.

Antes de esa hora, se recomienda hacer una limpieza rápida en el lugar donde se va a realizar el ritual. Puede ser la sala, el comedor o incluso la cocina, espacios que representan el sustento del hogar. No se trata solo de ordenar, sino de hacerlo pensando en sacar lo negativo y abrir espacio a lo nuevo.

Para el ritual se necesitan cinco elementos fáciles de conseguir: una vela verde, un billete de cualquier valor, un puñado de arroz, un vaso con agua y una hoja de papel con lápiz.

A las 11:59 p. m., cuando el reloj marque esa hora, se enciende la vela verde. El color verde está relacionado con el crecimiento y el dinero. Frente a la vela se coloca el vaso con agua, que simboliza claridad y fluidez. A un lado, el arroz representa abundancia, y el billete funciona como señal directa de prosperidad material.

La sombra de la Tierra oscurece casi por completo la visión de la llamada Superluna de Sangre de Lobo durante un eclipse lunar total, el domingo 20 de enero de 2019 en Miami, Florida. El eclipse lunar total del 21 de enero será el último hasta mayo de 2021 y el último visible desde Estados Unidos hasta 2022. (Foto de Gastón De Cárdenas / AFP)
La sombra de la Tierra oscurece casi por completo. Foto: AFP

En la hoja se deben escribir tres deseos concretos relacionados con la economía del hogar. Es clave escribirlos en presente, como si ya estuvieran sucediendo. Por ejemplo: “En esta casa hay estabilidad financiera”, “Llegan nuevas oportunidades laborales” o “El dinero alcanza para cubrir todas las necesidades”.

Una vez escritos, el papel se dobla y se coloca debajo del billete. Luego, durante unos minutos, se recomienda cerrar los ojos y visualizar el hogar en tranquilidad, con cuentas al día y proyectos avanzando. La idea es sentir seguridad y gratitud, como si la prosperidad ya estuviera instalada.

Un eclipse lunar se da cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean total o parcialmente.
Un eclipse lunar se da cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean total o parcialmente. Foto: Getty Images

La vela debe dejarse consumir en un lugar seguro. El agua del vaso puede botarse al día siguiente por el lavaplatos o en una planta, como símbolo de movimiento. El arroz puede guardarse en un frasco de vidrio en la cocina, mientras que el billete se conserva en la billetera durante al menos siete días, sin gastarlo, como amuleto de atracción.

Más allá de lo místico, este tipo de rituales funciona como un acto simbólico de enfoque. Marcar una hora exacta, como las 11:59 p. m., genera la sensación de estar iniciando algo nuevo, justo antes de que termine el día.

