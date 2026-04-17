Fondos de pantalla gratis de Artemis II: así puede descargar las impresionantes fotos de la Luna para su celular

Uno de los eventos que marcó este 2026 en la historia tiene que ver con Artemis II, la misión de la NASA que devolvió al ser humano a la Luna tras más de 50 años. Se trata de un hecho que no solo sorprendió a la comunidad científica, sino también a millones de aficionados que siguieron de cerca el lanzamiento.

Sale a la luz video inédito que muestra cómo sacaron de la cápsula Orión a los astronautas de la misión Artemis II

La misión tuvo una duración de 10 días. Desde su despegue, el miércoles 1 de abril, todo transcurrió con éxito. Seis días después, la tripulación alcanzó su mayor acercamiento a la Luna, lo que les permitió contemplar de cerca este satélite natural que durante años ha despertado la curiosidad de expertos y seguidores por los misterios de su cara oculta.

El histórico sobrevuelo lunar, que se extendió por siete horas, marcó el regreso de los humanos a la Luna por primera vez desde 1972. Durante la misión, los astronautas captaron imágenes de la cara oculta y establecieron un nuevo récord de distancia para un vuelo tripulado, alcanzando los 405.000 kilómetros desde la Tierra.

El equipo, conformado por astronautas de la NASA y la Agencia Espacial Canadiense, también superó el récord previo del Apolo 13. Durante el recorrido, experimentaron una breve pérdida de señal al pasar detrás de la Luna y lograron acercarse hasta unos 6.500 kilómetros de su superficie.

El sobrevuelo lunar duró aproximadamente siete horas. Foto: AP

Además de cumplir importantes hitos técnicos, los astronautas estudiaron y fotografiaron la superficie lunar —incluyendo cráteres, formaciones volcánicas y variaciones de color y textura—, aportando datos clave para comprender mejor su composición e historia. También presenciaron fenómenos como el “atardecer” y el “amanecer” desde la perspectiva lunar.

Este último aspecto fue uno de los que más llamó la atención. Debido al impacto y la emoción que generaron estas imágenes, muchas personas ahora desean tenerlas en sus celulares, especialmente como fondo de pantalla.

Artemis II se posiciona como uno de los eventos más relevantes de 2026. Foto: HANDOUT / NASA / AFP

Por ello, la agencia espacial ha habilitado una opción en su página oficial: basta con ingresar a la sección “fondos de pantalla de Artemis II”, elegir la imagen de preferencia y descargarla. Cabe destacar que estas ya vienen en el tamaño adecuado, por lo que no es necesario realizar ajustes adicionales.

Aquí algunas opciones para sus fondos de pantalla:

Fondos de pantalla sobre la misión Artemis II. Foto: NASA

Fondos de pantalla sobre la misión Artemis II. Foto: Getty Images

Fondos de pantalla sobre la misión Artemis II. Foto: NASA