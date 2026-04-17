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Fondos de pantalla gratis de Artemis II: así puede descargar las impresionantes fotos de la Luna para su celular

Las imágenes captadas, especialmente de la cara oculta de la Luna, han generado un alto nivel de interés y emoción.

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Redacción Tecnología
17 de abril de 2026, 2:56 p. m.
Como parte de su estrategia de divulgación, la NASA puso a disposición del público una colección de imágenes oficiales en formato de fondo de pantalla.
Como parte de su estrategia de divulgación, la NASA puso a disposición del público una colección de imágenes oficiales en formato de fondo de pantalla. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images y NASA

Uno de los eventos que marcó este 2026 en la historia tiene que ver con Artemis II, la misión de la NASA que devolvió al ser humano a la Luna tras más de 50 años. Se trata de un hecho que no solo sorprendió a la comunidad científica, sino también a millones de aficionados que siguieron de cerca el lanzamiento.

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La misión tuvo una duración de 10 días. Desde su despegue, el miércoles 1 de abril, todo transcurrió con éxito. Seis días después, la tripulación alcanzó su mayor acercamiento a la Luna, lo que les permitió contemplar de cerca este satélite natural que durante años ha despertado la curiosidad de expertos y seguidores por los misterios de su cara oculta.

El histórico sobrevuelo lunar, que se extendió por siete horas, marcó el regreso de los humanos a la Luna por primera vez desde 1972. Durante la misión, los astronautas captaron imágenes de la cara oculta y establecieron un nuevo récord de distancia para un vuelo tripulado, alcanzando los 405.000 kilómetros desde la Tierra.

El equipo, conformado por astronautas de la NASA y la Agencia Espacial Canadiense, también superó el récord previo del Apolo 13. Durante el recorrido, experimentaron una breve pérdida de señal al pasar detrás de la Luna y lograron acercarse hasta unos 6.500 kilómetros de su superficie.

La tripulación del Artemis II, compuesta por Jeremy Hansen, Christina Koch, Reid Wiseman y Victor Glover, se abraza mientras conversan durante un acto de bienvenida en el aeropuerto Ellington Field de Houston.
El sobrevuelo lunar duró aproximadamente siete horas. Foto: AP

Además de cumplir importantes hitos técnicos, los astronautas estudiaron y fotografiaron la superficie lunar —incluyendo cráteres, formaciones volcánicas y variaciones de color y textura—, aportando datos clave para comprender mejor su composición e historia. También presenciaron fenómenos como el “atardecer” y el “amanecer” desde la perspectiva lunar.

Este último aspecto fue uno de los que más llamó la atención. Debido al impacto y la emoción que generaron estas imágenes, muchas personas ahora desean tenerlas en sus celulares, especialmente como fondo de pantalla.

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Artemis II se posiciona como uno de los eventos más relevantes de 2026. Foto: HANDOUT / NASA / AFP

Por ello, la agencia espacial ha habilitado una opción en su página oficial: basta con ingresar a la sección “fondos de pantalla de Artemis II”, elegir la imagen de preferencia y descargarla. Cabe destacar que estas ya vienen en el tamaño adecuado, por lo que no es necesario realizar ajustes adicionales.

Aquí algunas opciones para sus fondos de pantalla:

Fondos de pantalla sobre la misión Artemis II.
Fondos de pantalla sobre la misión Artemis II. Foto: NASA
Fondos de pantalla sobre la misión Artemis II.
Fondos de pantalla sobre la misión Artemis II. Foto: Getty Images
Fondos de pantalla sobre la misión Artemis II.
Fondos de pantalla sobre la misión Artemis II. Foto: NASA
Fondos de pantalla sobre la misión Artemis II.
Fondos de pantalla sobre la misión Artemis II. Foto: NASA