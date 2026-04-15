Revelan imágenes inéditas del impactante rescate de los astronautas tras su regreso en la cápsula Orión de la misión Artemis II

El viernes 10 de abril concluyó con éxito la histórica misión Artemis II, en la que cuatro astronautas —Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen— lograron regresar a la órbita lunar tras más de cinco décadas sin una exploración de este tipo, un hito que hoy capta la atención del mundo entero.

Sale a la luz video inédito que muestra cómo sacaron de la cápsula Orión a los astronautas de la misión Artemis II

La tensión se mantuvo a lo largo de toda la jornada, sobre todo porque el regreso contemplaba etapas consideradas de alto riesgo. No obstante, cada una de ellas se superó sin inconvenientes y la cápsula logró amerizar con éxito en el océano Pacífico, frente a las costas de San Diego.

Esta es la nave espacial Orión de la NASA. Foto: NASA/Josh Valcarcel

En ese lugar, los astronautas fueron recibidos por representantes de la NASA, quienes posteriormente organizaron una multitudinaria bienvenida en el Centro Espacial Johnson, escenario en el que también pudieron reencontrarse con sus familias por primera vez desde que inició la misión.

De izquierda a derecha: Jeremy Hansen, Christina Koch, Victor Glover y Reid Wiseman, la tripulación de Artemis II, fueron recibidos en el escenario durante una conferencia de prensa tras su misión en órbita alrededor de la Luna. Foto: AP

Aunque durante el momento se difundieron numerosas imágenes y videos, en redes sociales la NASA reveló fotografías inéditas que muestran cómo los astronautas fueron rescatados por buzos de la Marina de Estados Unidos desde la cápsula Orión.

Los buzos de la Marina de los EE. UU. se desplegaron en pequeñas embarcaciones. Foto: NASA/Bill Ingalls

“¿Las malas noticias? No hay más cobertura en vivo de la misión Artemis II para que veas. ¿Las buenas noticias? Nuevas imágenes de Artemis II siguen llegando. Seguimos revelando nuevas imágenes de la misión Artemis II”, fue el mensaje que acompañó la publicación de la NASA, en la que además incluyó un enlace para ver las imágenes.

The bad news? There is no more Artemis II live mission coverage for you to watch. The good news? New Artemis II imagery continues to roll in.



We're continuing to unveil new images from the Artemis II mission. You can find them here: https://t.co/o2t8RrFU2g pic.twitter.com/VvOyP870Q3 — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 14, 2026

La misión marcó varios hitos sin precedentes: incluyó a la primera mujer en participar en un vuelo lunar, a la primera persona de color y al primer astronauta no estadounidense en este tipo de expediciones. Asimismo, representó el estreno del sistema Space Launch System y de la nave Orión en una misión tripulada.

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En paralelo, la NASA ya avanza en las siguientes etapas del programa Artemis. La misión Artemis III, prevista para 2027, tiene como objetivo llevar nuevamente astronautas a la superficie lunar, mientras que Artemis IV, programada para 2028, forma parte de un plan más ambicioso que busca establecer una presencia sostenida en la Luna.