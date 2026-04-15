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Revelan imágenes inéditas del impactante rescate de los astronautas tras su regreso en la cápsula Orión de la misión Artemis II

Aunque en su momento se difundieron numerosas imágenes y videos, recientemente la NASA publicó nuevas fotografías en redes sociales.

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Redacción Tecnología
15 de abril de 2026, 10:32 a. m.
Momento en que los buzos de la Marina de los EE. UU. y los astronautas de Artemis II a bordo de una balsa inflable son abordados por helicópteros y llevados a la nave de recuperación.
Momento en que los buzos de la Marina de los EE. UU. y los astronautas de Artemis II a bordo de una balsa inflable son abordados por helicópteros y llevados a la nave de recuperación. Foto: NASA / James Blair

El viernes 10 de abril concluyó con éxito la histórica misión Artemis II, en la que cuatro astronautas —Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y Jeremy Hansen— lograron regresar a la órbita lunar tras más de cinco décadas sin una exploración de este tipo, un hito que hoy capta la atención del mundo entero.

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La tensión se mantuvo a lo largo de toda la jornada, sobre todo porque el regreso contemplaba etapas consideradas de alto riesgo. No obstante, cada una de ellas se superó sin inconvenientes y la cápsula logró amerizar con éxito en el océano Pacífico, frente a las costas de San Diego.

Esta es la nave espacial Orión de la NASA.
Esta es la nave espacial Orión de la NASA. Foto: NASA/Josh Valcarcel

En ese lugar, los astronautas fueron recibidos por representantes de la NASA, quienes posteriormente organizaron una multitudinaria bienvenida en el Centro Espacial Johnson, escenario en el que también pudieron reencontrarse con sus familias por primera vez desde que inició la misión.

De izquierda a derecha: Jeremy Hansen, Christina Koch, Victor Glover y Reid Wiseman, la tripulación de Artemis II, fueron recibidos en el escenario durante una conferencia de prensa tras su misión en órbita alrededor de la Luna.
De izquierda a derecha: Jeremy Hansen, Christina Koch, Victor Glover y Reid Wiseman, la tripulación de Artemis II, fueron recibidos en el escenario durante una conferencia de prensa tras su misión en órbita alrededor de la Luna. Foto: AP

Aunque durante el momento se difundieron numerosas imágenes y videos, en redes sociales la NASA reveló fotografías inéditas que muestran cómo los astronautas fueron rescatados por buzos de la Marina de Estados Unidos desde la cápsula Orión.

Los buzos de la Marina de los EE. UU. se desplegaron en pequeñas embarcaciones.
Los buzos de la Marina de los EE. UU. se desplegaron en pequeñas embarcaciones. Foto: NASA/Bill Ingalls

“¿Las malas noticias? No hay más cobertura en vivo de la misión Artemis II para que veas. ¿Las buenas noticias? Nuevas imágenes de Artemis II siguen llegando. Seguimos revelando nuevas imágenes de la misión Artemis II”, fue el mensaje que acompañó la publicación de la NASA, en la que además incluyó un enlace para ver las imágenes.

La misión marcó varios hitos sin precedentes: incluyó a la primera mujer en participar en un vuelo lunar, a la primera persona de color y al primer astronauta no estadounidense en este tipo de expediciones. Asimismo, representó el estreno del sistema Space Launch System y de la nave Orión en una misión tripulada.

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En paralelo, la NASA ya avanza en las siguientes etapas del programa Artemis. La misión Artemis III, prevista para 2027, tiene como objetivo llevar nuevamente astronautas a la superficie lunar, mientras que Artemis IV, programada para 2028, forma parte de un plan más ambicioso que busca establecer una presencia sostenida en la Luna.