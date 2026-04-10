Inicia la extracción de los astronautas de Artemis II: se abre la cápsula Orión

Tras el amerizaje exitoso de Artemis II, los barcos de la marina de Estados Unidos llegaron a la cápsula Orion, la cual ya fue abierta y con ello se inicia el proceso de extracción de la tripulación de la misión espacial.

🔴 EN VIVO | Artemis II: los cuatro tripulantes son extraídos de la nave Integrity

El primero en entrar a la cápsula Orión fue un médico de la Armada estadounidense, quien, luego de hacerles una revisión inicial, salió afirmando que hasta el momento todos “están bien y felices de estar en casa”.

Mientras tanto, se avanza en el proceso de extracción, colocando una balsa flotante, conocida como el “porche delantero”, en uno de los bordes de la cápsula. Esto, para tener la estabilidad necesaria para poder extraer debidamente a cada uno de los astronautas.

Cada uno de los astronautas será evacuado de la cápsula de manera individual; un rescatista de la Armada entrará para colocarles los arneses a los miembros de la tripulación y, posteriormente, serán levantados por un helicóptero, el cual los trasladará al buque de asalto anfibio USS John P. Murtha.

En un principio, la NASA adelantó que probablemente la primera miembro de la tripulación en ser evacuada será Christina Koch, la especialista de misión.