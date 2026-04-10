Habla el administrador de la Nasa tras el amerizaje exitoso de Artemis II: “He esperado toda mi vida para ver esto”

El administrador de la Nasa, Jared Isaacman, fue el primero en rendir declaraciones tras el amerizaje exitoso de Artemis II. El funcionario mostró su alegría ante el balance positivo de la misión y está a la espera de la siguiente.

“Estoy sinceramente todavía sin palabras. Iba a decir: ‘acabo de ver algo que soñé desde la infancia’; ahora mismo no puede creer lo que acabo de ver. He esperado toda mi vida para ver esto y ahora, como administrador de la Nasa, no podría estar más orgulloso”, afirmó Isaacman.

Asimismo, destacó la labor de los equipos de recuperación que aseguraron la integridad de la nave espacial y de los astronautas tras su llegada al océano.

Un hito para la cooperación internacional

Durante su intervención, Isaacman puso énfasis en que este proyecto trasciende las fronteras de la agencia estadounidense para convertirse en un avance de alcance global. “Esto no es solo un logro para la NASA, es un logro para la humanidad; nuevamente, una misión histórica a la Luna y de regreso”, puntualizó.

Respecto a la tripulación, calificó a los integrantes como embajadores de la humanidad hacia las estrellas y aseguró que no existía un grupo mejor preparado para completar una misión de estas características.

Artemis II Foto: NASA

“Estamos regresando a la Luna para quedarnos; estamos construyendo esa presencia duradera y vamos a dominar las habilidades en la superficie lunar para que algún día podamos emprender misiones a Marte”, declaró el administrador.

En este sentido, resaltó la participación de aliados estratégicos como la Agencia Espacial Canadiense, representada en la misión por Jeremy Hansen, y la Agencia Espacial Europea.

Evaluación técnica y próximos objetivos: Artemis III

Tras el éxito de Artemis II, la agencia espacial iniciará una fase de análisis exhaustivo de los componentes de la cápsula. El administrador confirmó que se priorizará la revisión del sistema de protección térmica y la descarga de datos técnicos que no pudieron ser transmitidos durante el vuelo, con el fin de optimizar la planificación de Artemis III.

De forma paralela al análisis técnico, la Nasa continúa expandiendo su red de colaboración. Isaacman reveló que, 48 horas antes del lanzamiento, se firmó un memorando de entendimiento con la Agencia Espacial Italiana para la construcción de un módulo de habitabilidad en la superficie lunar, consolidando la infraestructura necesaria para la permanencia humana fuera de la órbita terrestre.