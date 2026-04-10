CIENCIA

Primeras imágenes de la llegada de los astronautas de la misión Artemis II

Las operaciones de rescate de la cápsula Orión se realizan según el cronograma establecido por la Nasa.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

10 de abril de 2026, 7:52 p. m.
Momento del amerizaje de la cápsula.
Momento del amerizaje de la cápsula. Foto: Getty Images via AFP

En las horas de la tarde, la humanidad fue testigo del cumplimiento exitoso de la misión Artemis II, la cual llevó a cabo diversos análisis científicos que permiten la llegada del ser humano a la Luna en misiones posteriores.

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Bajo el liderazgo de la colombiana Liliana Villareal, se llevó a cabo el proceso de amerizaje en el océano Pacífico, en el cual se contó con la presencia de elementos de la Nasa, la Armada y especialistas de Estados Unidos.

Amerizaje de la cápsula Orión en el océano Pacífico.
Amerizaje de la cápsula Orión en el océano Pacífico. Foto: AFP

Imágenes del amerizaje y retorno de los astronautas

Horas antes de la llegada de los astronautas, se dieron los preparativos por parte del equipo liderado por Liliana Villareal.

El rescate de la cápsula contó con el apoyo de la NASA y la Armada de Estados Unidos.
El rescate de la cápsula contó con el apoyo de la NASA y la Armada de Estados Unidos. Foto: AFP

Desde el momento del reingreso, los astronautas fueron monitoreados por el grupo de operaciones para garantizar todos los protocolos de seguridad.

La Nasa es la encargada de remolcar la cápsula bajo los parámetros establecidos para la misión.

Los paracaídas utilizados cumplieron diversas tareas para garantizar el regreso controlado de la cápsula.

Tras completar los procesos programados para el reingreso, la cápsula amerizó, dando inicio a las siguientes fases del rescate.

El amerizaje fue supervisado por diversas embarcaciones.
El amerizaje fue supervisado por diversas embarcaciones. Foto: Getty Images via AFP

Dos helicópteros hicieron parte de las maniobras de rescate de la tripulación de la nave.

Dos helicópteros hicieron parte del rescate de la cápsula Orión.
Dos helicópteros hicieron parte del rescate de la cápsula Orión. Foto: Getty Images via AFP

Apertura de la cápsula

Una vez cumplidos los protocolos definidos por la Nasa, se procedió a la apertura de la cápsula para continuar con las labores de revisión de los astronautas.

La Armada de Estados Unidos recuperó la cápsula que flotaba en el océano, siguiendo un protocolo que no ha cambiado desde la misión de Neil Armstrong.

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Tras completar los procesos de verificación médica, los encargados del rescate señalaron que la integridad de los ocupantes de la cápsula es la deseada.

Los astronautas de la misión Artemis II fueron rescatados de la cápsula Orión.

Seguimiento internacional

Cientos de personas realizaron el seguimiento desde el Columbia Memorial Space Center, lugar en el cual se contó con la presencia de expertos que explicaron cada una de las etapas del amerizaje.

Cientos de personas asistieron al Columbia Memorial Space Center para el amerizaje del Artemis II.
Columbia Memorial Space Center Foto: Getty Images via AFP

Asimismo, en diversos países del mundo se contó con espacios para el seguimiento del proceso de rescate.

Seguimiento del rescate desde el Columbia Memorial Space Center.
Seguimiento del rescate desde el Columbia Memorial Space Center. Foto: Getty Images via AFP