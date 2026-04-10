Primeras imágenes de la llegada de los astronautas de la misión Artemis II

En las horas de la tarde, la humanidad fue testigo del cumplimiento exitoso de la misión Artemis II, la cual llevó a cabo diversos análisis científicos que permiten la llegada del ser humano a la Luna en misiones posteriores.

“Siguiente paso, ¡Marte!”: Donald Trump felicita a la tripulación de Artemis ll y envía un emotivo mensaje

Bajo el liderazgo de la colombiana Liliana Villareal, se llevó a cabo el proceso de amerizaje en el océano Pacífico, en el cual se contó con la presencia de elementos de la Nasa, la Armada y especialistas de Estados Unidos.

Amerizaje de la cápsula Orión en el océano Pacífico. Foto: AFP

Imágenes del amerizaje y retorno de los astronautas

Horas antes de la llegada de los astronautas, se dieron los preparativos por parte del equipo liderado por Liliana Villareal.

El rescate de la cápsula contó con el apoyo de la NASA y la Armada de Estados Unidos. Foto: AFP

Desde el momento del reingreso, los astronautas fueron monitoreados por el grupo de operaciones para garantizar todos los protocolos de seguridad.

🚀 | AHORA - El REGRESO DEL ARTEMIS II: El módulo de la tripulación ha amerizado con éxito en el Océano Pacífico tras su reentrada desde el espacio. pic.twitter.com/FqC3UUvCUg — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 11, 2026

La Nasa es la encargada de remolcar la cápsula bajo los parámetros establecidos para la misión.

🚀 | AHORA - EL REGRESO DEL ARTEMIS II: Pablo Fuente explica el paso a paso tras el amerizaje: "Hasta que lleguen a la enfermería del buque van a pasar dos horas." pic.twitter.com/YuQr6KmLOm — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 11, 2026

Los paracaídas utilizados cumplieron diversas tareas para garantizar el regreso controlado de la cápsula.

🚀 | AHORA - El REGRESO DEL ARTEMIS II: El módulo de la tripulación ha amerizado con éxito en el Océano Pacífico tras su reentrada desde el espacio. pic.twitter.com/FqC3UUvCUg — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 11, 2026

Tras completar los procesos programados para el reingreso, la cápsula amerizó, dando inicio a las siguientes fases del rescate.

El amerizaje fue supervisado por diversas embarcaciones. Foto: Getty Images via AFP

Dos helicópteros hicieron parte de las maniobras de rescate de la tripulación de la nave.

Dos helicópteros hicieron parte del rescate de la cápsula Orión. Foto: Getty Images via AFP

Apertura de la cápsula

Una vez cumplidos los protocolos definidos por la Nasa, se procedió a la apertura de la cápsula para continuar con las labores de revisión de los astronautas.

#Internacional



Equipo de la @NASA y de la Armada de #EstadosUnidos (@USNavy) asisten la extracción de los cuatro tripulantes que viajaban en la nave #Orion, de la misión Artemis II tras su amerizaje frente a las costas de #SanDiego, #California. La salida de los astronautas… pic.twitter.com/vp04KUCFdS — Punto de Referencia (@MXReferencia) April 11, 2026

La Armada de Estados Unidos recuperó la cápsula que flotaba en el océano, siguiendo un protocolo que no ha cambiado desde la misión de Neil Armstrong.

Artemis II: la historia de los cuatro astronautas que amerizaron en la Tierra, tras la misión a la Luna

Tras completar los procesos de verificación médica, los encargados del rescate señalaron que la integridad de los ocupantes de la cápsula es la deseada.

🚀🌎 | AHORA: Los cuatro astronautas de la misión Artemis II están en buen estado de salud según una rápida evaluación de los médicos. pic.twitter.com/lp2eDMb08z — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 11, 2026

Los astronautas de la misión Artemis II fueron rescatados de la cápsula Orión.

🚀🌎 | AHORA: Salen los astronautas de la cápsula Orión tras la exitosa misión del Artemis II orbitando la Luna. pic.twitter.com/k0Tk9NzysB — Alerta News 24 (@AlertaNews24) April 11, 2026

Seguimiento internacional

Cientos de personas realizaron el seguimiento desde el Columbia Memorial Space Center, lugar en el cual se contó con la presencia de expertos que explicaron cada una de las etapas del amerizaje.

Columbia Memorial Space Center Foto: Getty Images via AFP

Asimismo, en diversos países del mundo se contó con espacios para el seguimiento del proceso de rescate.