“Siguiente paso, ¡Marte!”: Donald Trump felicita a la tripulación de Artemis ll y envía un mensaje

Los cuatro astronautas de la misión Artemis II amerizaron este viernes, 10 de abril, tal como estaba previsto, frente a la costa de California, culminando así una misión de prueba alrededor de la Luna ejecutada a la perfección por la Nasa, medio siglo después del programa Apolo.

“Felicitaciones a la gran y muy talentosa tripulación de Artemis II. Todo el viaje fue espectacular, el aterrizaje fue perfecto y, como presidente de los Estados Unidos, ¡no podría estar más orgulloso! Espero verlos a todos pronto en la Casa Blanca. Lo haremos de nuevo y luego, siguiente paso, ¡Marte!”, dijo Trump.

Tras despegar desde Florida el 1 de abril, los estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, junto con el canadiense Jeremy Hansen, se aventuraron más lejos en el espacio que ningún ser humano antes. Regresaron con cientos de gigabytes de datos del primer viaje lunar desde la última misión Apolo en 1972.

El lunes pasado pasaron por detrás de la Luna, capturando en alta definición la Tierra poniéndose tras una Luna majestuosa, cuyos tonos cambiaban entre gris y marrón.

Su cápsula Orión realizó un amerizaje suave, a 30 kilómetros por hora, en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego, gracias a enormes paracaídas.

Primeros instantes de las lanchas de la Marina de los EE. UU. acercándose a la cápsula. Foto: Nasa

El pasado 6 de abril, el presidente Donald Trump llamó y felicitó a los astronautas de Artemis II que sobrevolaron la Luna, asegurándoles que hicieron “historia”.

“Son pioneros modernos, todos ustedes”, les dijo Trump, antes de iniciar una conversación con los tres tripulantes estadounidenses y un canadiense, que están en una histórica misión de 10 días alrededor del satélite natural de la Tierra.

La razón por la que Donald Trump propone recortar el presupuesto a la Nasa en plena misión Artemis II

“Tienen mucha valentía para hacer lo que están haciendo”, les dijo. “Han hecho historia y han hecho que todo Estados Unidos se sienta orgulloso”.

“Estados Unidos no tendrá rival en el espacio ni en nada de lo que estamos haciendo, y seguiremos liderando todo este camino hacia las estrellas, este increíble viaje hacia las estrellas”, les dijo en la llamada.

Tras varios días en el espacio, los astronautas deberán readaptar su cuerpo a las condiciones de la Tierra. Foto: AFP

Luego, procedió a hacerles preguntas a los astronautas sobre la cara oculta de la Luna y cómo se sintieron al estar incomunicados con la Tierra durante esa parte del vuelo espacial.

El canadiense Jeremy Hansen, primer astronauta de su nacionalidad en alcanzar la Luna, agradeció a Trump por el “liderazgo espacial” estadounidense y pidió que haya esfuerzos para llegar a una “meta beneficiosa” para ambos países.