La razón por la que Donald Trump propone recortar el presupuesto a la Nasa en plena misión Artemis II

Mientras que Artemis II avanza con éxito alrededor de la Luna, una decisión política ha sonado en Estados Unidos, pues la administración del presidente Donald Trump propuso reducir el presupuesto de la Nasa en un 23 % para 2027, justo en medio de uno de los hitos más importantes de la exploración espacial reciente.

La solicitud, presentada por la Office of Management and Budget (OMB) al Congreso, plantea recortar dólares a la agencia, lo que representa una disminución de 5.600 millones frente al presupuesto actual.

La razón del recorte de presupuesto

Aunque el plan contempla un refuerzo de 1.000 millones de dólares para el programa Artemis, la reducción global ha generado preocupación en distintos sectores

El ajuste afectaría áreas clave como la exploración del sistema solar exterior, la astrofísica y la heliofísica: “Se recortarían los programas de exploración del sistema solar exterior, la astrofísica, la heliofísica; todo aquello que contribuye al programa humano y lo hace posible”, dijo a CNN Jack Kiraly, representante de The Planetary Society.

El recorte propuesto impactaría áreas clave como la astrofísica y la exploración del sistema solar, según advirtió Jack Kiraly Foto: Anadolu via AFP

Por su parte, el administrador de la Nasa, Jared Isaacman, respaldó la propuesta al señalar que la agencia sigue contando con el mayor presupuesto frente a cualquier otra entidad espacial en el mundo.

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Isaacman respalda la propuesta

A pesar del respaldo oficial, varias voces advierten que el recorte podría ralentizar o aplazar proyectos estratégicos. Entre ellos se mencionan planes para reemplazar la Estación Espacial Internacional, así como iniciativas científicas y misiones futuras.

No obstante, Isaacman sostiene que la agencia aún tendría capacidad para avanzar en proyectos ambiciosos, como el desarrollo de una base lunar, misiones a Marte con nuevas tecnologías y el telescopio espacial Nancy Grace Roman Space Telescope.

Jared Isaacman, administrador de la NASA, asegura que la agencia podrá continuar con proyectos clave pese a los recortes. Foto: AP

Sin embargo, críticos insisten en que la reducción podría afectar incluso programas que han sido defendidos dentro de la misma agencia, al limitar recursos y priorizar únicamente ciertos objetivos.

Artemis II sigue avanzando en medio del debate

Mientras se discute el futuro del presupuesto, la misión Artemis II continúa su curso. Este 6 de abril, la tripulación completó su paso por la cara oculta de la Luna, un momento en el que se perdió la comunicación con la Tierra durante cerca de 40 minutos.

🔴 Artemis II EN VIVO

Durante ese tiempo, los astronautas realizaron registros y observaciones que serán compartidos posteriormente, marcando otro avance en una misión que sigue captando la atención mundial.