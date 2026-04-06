¿Cuánto gana un astronauta en 2026? Así se dividen los rangos y salarios en la exploración lunar

Después del esperado lanzamiento de la misión Artemis II el pasado miércoles primero de abril, las futuras generaciones han despertado un interés particular con todo lo relacionado al espacio exterior.

🔴 Artemis II EN VIVO: Nasa informó sobre una falla en uno de los sistemas de la nave

Esta nueva ola ha traído consigo el sueño en algunos jóvenes de convertirse en astronautas, una de las profesiones a las que es más difícil acceder, debido a la condición física y mental que se debe tener a la hora de viajar fuera de la Tierra.

Ante este panorama, surge la interrogante sobre la viabilidad económica y la remuneración que perciben estos profesionales. En la mayoría de los casos, al ser colaboradores directos de las agencias espaciales ligadas al presupuesto público, los sueldos de los viajeros espaciales están regulados por ley.

¿Cuánto gana un astronauta?

El término astronauta se emplea formalmente para los integrantes de las divisiones espaciales de la Nasa (Estados Unidos), la ESA (Europa), la CSA (Canadá) y la JAXA (Japón).

Por el contrario, Rusia y China utilizan las denominaciones cosmonauta y taikonauta, respectivamente, para sus profesionales en misiones similares.

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por la Nasa, muestra a la tripulación de Artemis II, de izquierda a derecha: el astronauta canadiense y especialista de misión Jeremy Hansen, el comandante Reid Wiseman, la especialista de misión Christina Koch y el piloto Victor Glover, durante una videoconferencia desde la órbita lunar. Foto: AP

En Estados Unidos, los salarios se rigen bajo el General Schedule (GS), el sistema de clasificación para empleados civiles de la administración pública federal.

Esta estructura se divide en 15 grados, donde el GS-1 representa el nivel básico y el GS-15 el de mayor responsabilidad. Para el año 2026, el sueldo de un astronauta civil de la Nasa en Estados Unidos oscila entonces aproximadamente entre 86.123 dólares y 183.500 dólares anuales. Esto es, en pesos colombianos, entre 320 millones y 667 millones.

¿En qué nivel están los astronautas?

La ubicación de un astronauta en esta escala depende estrictamente de sus logros académicos y experiencia técnica previa. La distribución se organiza habitualmente de la siguiente manera:

GS-11 a GS-12: Nivel de entrada para candidatos con maestrías o doctorados y experiencia profesional inicial.

Nivel de entrada para candidatos con maestrías o doctorados y experiencia profesional inicial. GS-13 a GS-14: Rango donde se encuentra la mayoría de los astronautas activos con misiones asignadas y responsabilidades técnicas.

Rango donde se encuentra la mayoría de los astronautas activos con misiones asignadas y responsabilidades técnicas. GS-15: Reservado para personal con trayectoria excepcional o cargos de alta gestión.

Este rango salarial se basa en el ajuste correspondiente al área de Houston, Texas, donde se ubica el Centro Espacial Johnson, sede principal del cuerpo de astronautas.

En este centro, los salarios incluyen el ajuste por costo de vida, encontrándose legalmente en los niveles superiores, similares a cargos directivos.

Estos ingresos son públicos y transparentes, reflejando una estructura que prioriza la antigüedad y el nivel de especialización técnica dentro de la agencia gubernamental.