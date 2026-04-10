Artemis II: la historia de los cuatro astronautas que amerizaron en la Tierra, tras la misión a la Luna

Millones de personas en el mundo siguieron en vivo el amerizaje de los cuatro astronautas seleccionados para la misión de la NASA Artemis II. Se trata de los primeros en viajar a la Luna en más de cinco décadas, cuando el hombre logró esa hazaña en la mítica misión de Apolo.

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El viaje de los cuatro astronautas tuvo a la humanidad pegada a una misión espacial como no sucedía hace décadas en el mundo.

Los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen son ya leyendas. Los cuatro embarcaron el 1 de abril para un viaje de unos 10 días que consistió en volar alrededor de la Luna, sin alunizaje.

El amerizaje fue supervisado por diversas embarcaciones. Foto: Getty Images via AFP

La tripulación incluyó a la primera mujer, la primera persona negra y el primer no estadounidense en participar en una misión de este tipo, una diferencia considerable con la era Apolo.

Estos son los cuatro protagonistas:

Reid Wiseman

A sus 50 años, Reid Wiseman será el comandante de la misión. Nacido en Baltimore, se unió a la NASA en 2009 tras una larga carrera en la Marina estadounidense.

El clima y el estado del mar serán determinantes en la recuperación de la nave. (Reid Wiseman y Victor Glover, dentro de la maqueta de la nave espacial Orión durante el entrenamiento) Foto: NASA/Mark Sowa

Para Wiseman, la misión cumple un sueño que alguna vez consideró imposible.

En 2014 realizó una misión de 165 días en la Estación Espacial Internacional y luego fue jefe de la oficina de astronautas de la NASA.

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Tras la muerte de su esposa por cáncer en 2020, crio solo a sus dos hijas, hoy adolescentes, a quienes explicó abiertamente los riesgos inherentes a su profesión y del viaje que estaba por emprender.

El astronauta Reid Wiseman, tras su viaje a la Luna, recordó una publicación que hizo en 2016. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images y NASA

“Les dije ‘Aquí está el testamento, aquí están los documentos (...) Y si me pasa algo, esto es lo que les va a pasar a ustedes’”, contó. “Es parte de esta vida”.

Victor Glover

Victor Glover, de 49 años, fue el piloto de la nave Orion.

Veterano de la Marina y padre de cuatro hijas, fue seleccionado por la NASA en 2013.

Victor Glover, primer afroamericano rumbo a la Luna, saludó a la cámara antes de abordar Artemis II. Foto: Fox News

Su interés por el espacio comenzó al ver un lanzamiento del transbordador espacial de la NASA por televisión. “Pensé: ‘De verdad quiero conducir uno de esos’”.

En 2020 se convirtió en el primer afroestadounidense en participar en una misión de larga duración en la Estación Espacial Internacional.

Con Artemis II, fue el primer hombre negro —y primera persona no blanca— en viajar a la Luna, un hito que él atribuye al camino abierto por pioneros como Guion Bluford, el primer afroestadounidense en ir al espacio.

Christina Koch

Christina Koch, de 47 años, fue la primera mujer en integrar una misión lunar.

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Ingeniera de formación y exploradora experimentada, ha trabajado en entornos extremos como la Antártida.

Christina Koch intervino tras una falla en el sistema sanitario. Foto: AFP

Desde niña soñaba con ser astronauta y creció viendo imágenes icónicas del programa Apolo.

Seleccionada también en 2013, ostenta el récord del vuelo espacial más largo realizado por una mujer, con 328 días, y participó en la primera caminata espacial realizada exclusivamente por mujeres, junto a Jessica Meir.

“Siempre le digo a la gente: haz lo que te dé miedo”, dice sobre su lema personal. “Y eso significa que tengo que seguir mi propio consejo”.

Con Artemis II suma otro hito a su trayectoria en la NASA.

Jeremy Hansen

El canadiense Jeremy Hansen, de 50 años, completa la tripulación y es el primer no estadounidense en orbitar la Luna.

Expiloto de combate de la Real Fuerza Aérea Canadiense, ingresó a la Agencia Espacial Canadiense en 2009.

Los astronautas Jeremy Hansen, Victor Glover, Reid Wiseman y Christina Koch estuvieron en el espacio durante diez días en la misión más lejana de la historia. Foto: AP

Ha trabajado como enlace con la Estación Espacial Internacional y como instructor de nuevas generaciones de astronautas.

Cuenta que cuando era niño se cruzó con una fotografía de Neil Armstrong en la Luna, un momento que despertó su pasión por la exploración espacial.

Artemis II fue su primer viaje más allá de la órbita terrestre. Con él, este padre de tres hijos cumplirá un sueño.