La lista negra de electrodomésticos que nunca debería conectar a una regleta o extensión para evitar incendios en casa

Con la llegada de la tecnología a la vida cotidiana, cada vez más personas buscan soluciones que faciliten las tareas del hogar y permitan un uso más eficiente de los equipos eléctricos. En este contexto, las regletas eléctricas se han convertido en una herramienta muy común, ya que permiten conectar varios dispositivos al mismo tiempo, especialmente en espacios donde los tomacorrientes son limitados.

Los dos electrodomésticos que debería usar al mismo tiempo para mantener la casa fresca sin aumentar el consumo de energía

También conocidas como extensiones o multitomas, las regletas ofrecen varios enchufes adicionales para alimentar diferentes aparatos eléctricos de manera simultánea. Su estructura suele estar compuesta por un cable de alimentación, una carcasa aislante y varias salidas destinadas a la conexión.

Su funcionamiento es sencillo. La corriente eléctrica ingresa desde el enchufe principal y se distribuye internamente mediante conductores que llevan la energía a cada una de las tomas disponibles. Gracias a este sistema, varios dispositivos pueden funcionar al mismo tiempo sin necesidad de utilizar diferentes enchufes de pared.

Algunos modelos incluyen además interruptores de encendido y apagado que permiten cortar el suministro eléctrico de todos los equipos conectados con solo pulsar un botón, una característica que aporta comodidad y contribuye al ahorro de energía.

Sin embargo, aunque existen múltiples opciones en el mercado adaptadas a distintas necesidades, su uso requiere ciertas precauciones. No todos los aparatos están diseñados para funcionar conectados a una regleta, especialmente aquellos que demandan un alto consumo de energía.

Los accidentes con regletas eléctricas son cada vez más comunes. Foto: Getty Images

Si bien las regletas suelen ser seguras cuando se utilizan correctamente, los expertos recomiendan evitar la conexión de equipos de gran potencia que puedan superar la capacidad para la que fueron diseñadas.

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), al momento de elegirla no basta con fijarse en el número de enchufes, el diseño o el precio. También es fundamental verificar la potencia máxima que puede soportar y las medidas de seguridad que incorpora, ya que un uso inadecuado puede provocar sobrecargas e incluso incendios.

La capacidad máxima de carga suele estar indicada en la carcasa del dispositivo. En algunos modelos puede alcanzar los 3.500 vatios, aunque muchas extensiones domésticas soportan entre 1.200 y 2.000 vatios, una capacidad generalmente inferior a la de un enchufe de pared con toma de tierra.

Si la regleta se sobrecarga, no solo se corre el riesgo de incendio, sino que también los dispositivos conectados pueden sufrir daños. Foto: Getty Images/iStockphoto

Por esta razón, electrodomésticos como microondas, aires acondicionados, hornos eléctricos, freidoras de aire, lavadoras o lavavajillas no deberían conectarse simultáneamente a una misma multitoma, dado que podrían generar una sobrecarga en el sistema.

Una extensión sobrecargada suele presentar señales de advertencia que no deben pasarse por alto. Entre las más comunes se encuentran el calentamiento excesivo al tacto, el olor a plástico quemado, la aparición de chispas al conectar o desconectar dispositivos, fallos en los interruptores y cortes repentinos del suministro eléctrico.