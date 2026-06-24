Si ve este botón verde, es porque no es la única persona que está viendo el celular

Esa pequeña señal brillante en la esquina de la pantalla del celular no es un error ni un aviso de batería; es una señal que funciona como centinela que protege la intimidad al avisar qué sucede “detrás de escena” en su dispositivo.

Así es el nuevo ataque espía que tendría más del 90 % de éxito: lo peor, Google y Apple no lo consideran urgente

Un semáforo para su privacidad

La mayoría de los celulares actualmente, tanto en Android como iOS, incluyen lo que los expertos llaman “indicadores de privacidad”; su función principal es informar que alguna aplicación está utilizando la cámara, el micrófono o incluso rastreando su ubicación exacta en ese preciso momento (aunque todos tienen colores diferentes).

Un pequeño indicador permite saber cuándo el celular accede a funciones sensibles. Foto: Imagen creada con la inteligencia artificial de ChatGPT

A menudo, antes de que aparezca el punto, se podrá ver un pequeño icono con la forma de una cámara o un micrófono, que a los pocos segundos se encoge hasta convertirse en el discreto punto verde.

¿Cuándo es una señal de peligro?

Ver esta luz es completamente normal si usted está realizando una acción que lo justifique, como grabar un audio en WhatsApp, participar en una videollamada o tomarse una fotografía. El problema surge cuando el punto aparece en situaciones inesperadas:

Teléfono en reposo: Si el punto verde brilla mientras el celular está sobre la mesa sin que usted lo esté usando.

Si el punto verde brilla mientras el celular está sobre la mesa sin que usted lo esté usando. Sin aplicaciones abiertas: Si no tiene activa ninguna herramienta que necesite grabar sonido o imagen.

Si no tiene activa ninguna herramienta que necesite grabar sonido o imagen. Comportamiento extraño: Si nota que el móvil se calienta demasiado sin razón, la batería se agota volando o aparecen fotos y audios que usted no creó en su galería.

En estos casos, el punto verde podría estar delatando la presencia de spyware o stalkerware, que son programas maliciosos diseñados para vigilar, escuchar o grabar lo que usted hace de forma remota y sin su permiso.

Cómo hacer para identificar al “espía”

Si el punto verde aparece y usted tiene dudas, debe deslizar hacia abajo la barra de notificaciones y presionar directamente sobre el punto verde. El sistema le mostrará inmediatamente el nombre de la aplicación que está accediendo a sus sensores en ese instante, como también deberá deslizar hacia arriba para ver las aplicaciones en segundo plano y ver la que está usando estas funciones.

El propio sistema permite identificar qué aplicación está usando la cámara o el micrófono. Foto: Getty Images

Asimismo, si descubre una aplicación sospechosa o simplemente quiere mejorar su seguridad, expertos señalan seguir recomendaciones básicas como:

Revisar los permisos: ir a ‘Ajustes’, luego a ‘Privacidad‘ y luego a ‘Gestor de permisos‘. Aquí se podrá ver qué aplicaciones tienen autorización para usar la cámara o el micrófono y, en caso tal, revocar el acceso a las que considere innecesarias. Buscar aplicaciones “camufladas”: Los programas espía suelen esconderse bajo nombres genéricos como ‘Servicio del sistema‘ o iconos que no dicen nada para pasar desapercibidos. Renovar las claves: Una vez que el dispositivo esté limpio, es fundamental cambiar todas las contraseñas, ya que podrían haber sido interceptadas.