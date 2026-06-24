¿Habrá una invasión extraterrestre durante un partido del Mundial? La explicación científica detrás de inquietante predicción viral

Las redes sociales volvieron a convertirse en el escenario perfecto para la difusión de teorías que generan preocupación entre los usuarios. En las últimas horas, un video protagonizado por quien asegura ser una vidente brasileña llamó la atención, luego de que predijera una supuesta invasión extraterrestre durante un partido del Mundial.

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Cleonice Santos, conocida en redes sociales como Vó Bahiana y seguida por miles de personas, aseguró haber tenido en dos ocasiones un extraño sueño que la dejó profundamente impactada. Según relató, en esas visiones unos supuestos extraterrestres invadían el estadio de Miami el 24 de junio, una fecha que coincide con el partido que disputarán Brasil y Escocia este miércoles a partir de las 5:00 p. m.

“Tengo que contarles que soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó. Yo estaba adentro de ella cuando se levantaba. Vi muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas, mucho sufrimiento. Tengo que decirles que estoy muy aterrada porque es la segunda vez que sueño con eso. Este 24 va a pasar algo muy malo en ese partido en el estadio en Miami”, señaló la mujer a través de un video compartido en las redes sociales.

🛸¿𝐎𝐕𝐍𝐈𝐒 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐌𝐔𝐍𝐃𝐈𝐀𝐋❓: 𝐓𝐄𝐍𝐒𝐈𝐎́𝐍 𝐘 𝐄𝐗𝐏𝐄𝐂𝐓𝐀𝐓𝐈𝐕𝐀 𝐏𝐎𝐑 𝐋𝐀 𝐏𝐑𝐄𝐃𝐈𝐂𝐂𝐈𝐎́𝐍 𝐃𝐄 𝐔𝐍𝐀 𝐕𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓𝐄 𝐁𝐑𝐀𝐒𝐈𝐋𝐄𝐑𝐀



La vidente brasileña Vó Bahiana se hizo viral en los últimos días cuando publicó un video en sus redes sociales y… pic.twitter.com/yOO00KJjDa — Conclusión (@ConclusionRos) June 24, 2026

Aunque la supuesta visión no hace referencia directa a la Copa del Mundo ni a Estados Unidos, muchos usuarios en redes sociales creen que los detalles mencionados coinciden con el torneo que actualmente se disputa.

Sin embargo, las afirmaciones de la vidente no cuentan con respaldo científico ni con información proveniente de organismos especializados. Instituciones como la NASA basan sus análisis en datos verificables obtenidos mediante telescopios, satélites y otras herramientas de monitoreo que son coordinados por la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria, encargada de vigilar el cielo en busca de asteroides, cometas y otros objetos espaciales aún no identificados.

Las afirmaciones de la vidente no cuentan con respaldo científico ni con información proveniente de organismos especializados. Foto: Anadolu via AFP

De hecho, la postura de la Nasa y de numerosos expertos en astronomía ha sido consistente durante años: hasta el momento no existe ninguna prueba que confirme la presencia de naves extraterrestres visitando la Tierra.

Aunque siguen con la investigación de reportes sobre fenómenos aéreos no identificados, lo cierto es que no han encontrado evidencias que permitan atribuir esos casos a civilizaciones de otros planetas. Además, los científicos destacan que cualquier objeto de gran tamaño que se dirigiera hacia la Tierra sería detectado con mucha anticipación.

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Actualmente, agencias espaciales de distintos países mantienen una vigilancia constante del espacio mediante redes de telescopios, radares y satélites capaces de rastrear cuerpos celestes a millones de kilómetros de distancia. Por ello, es prácticamente imposible que una supuesta nave extraterrestre aparezca de manera repentina sin haber sido detectada previamente por los sistemas de monitoreo.

Finalmente, es importante tener en cuenta que el Departamento de Defensa de Estados Unidos lanzó una nueva plataforma digital denominada AARO.mil. Este portal está diseñado para que pilotos, controladores aéreos y otros profesionales relacionados con la aviación puedan reportar de manera centralizada cualquier observación de fenómenos anómalos no identificados, conocidos por sus siglas en inglés como UAP.

Foto de referencia de lo que sería un OVNI. Foto: Getty Images

Según explicó el general de brigada de la Fuerza Aérea Pat Ryder, portavoz del Departamento de Defensa, la intención es que AARO.mil funcione como un centro de consulta para toda la información pública vinculada con AARO y UAP (antes denominados UFO, u OVNI en español).