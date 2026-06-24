China lanzó preocupante advertencia sobre el futuro de la inteligencia artificial: “Podría haber graves consecuencias”

El mundo corre el riesgo de “perder el control” de tecnologías de vanguardia como la inteligencia artificial si los gobiernos tardan demasiado en regularlas, advirtió el primer ministro de China a los asistentes del llamado “Davos de Verano”.

Los temores por la disrupción que la IA puede causar en los mercados laborales y los riesgos de seguridad que plantea van en aumento, desde su uso en conflictos hasta violaciones de las defensas cibernéticas y la posible creación de nuevas armas biológicas.

“La velocidad del progreso tecnológico no tiene precedentes”, dijo el primer ministro Li Qiang en un discurso en la ciudad china de Dalian, en el que destacó que la inteligencia artificial ha impulsado la “eficiencia de la innovación”.

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“Sin embargo, no podemos ignorar los riesgos cada vez más evidentes de perder el control de la tecnología y de cometer faltas éticas”, afirmó. “Si la gobernanza en esta área no logra seguir el ritmo, podría haber graves consecuencias”.

Los avances tecnológicos se promocionan como motores del crecimiento económico, pero entre sus aspectos negativos se encuentran la preocupación por la pérdida de empleos y las implicaciones geopolíticas, señalaron ponentes en esta conferencia anual organizada en China por el Foro Económico Mundial (FEM), con sede en Suiza.

Mirek Dusek, director gerente del FEM, afirmó el martes a la AFP que la IA abre la puerta a nuevas oportunidades en educación, salud y otras áreas.

“Hemos sido bendecidos con muchos avances tecnológicos recientemente, pero el principal desafío para los responsables de la toma de decisiones en todo el mundo es realmente: ¿cómo se asegura que esto se refleje en la economía real?”, dijo Dusek.

Los avances tecnológicos se promocionan como motores del crecimiento económico. Foto: agencia 123rf

A esta presión sobre el sistema económico internacional se suma la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha obstaculizado el transporte marítimo desde Oriente Medio, rico en petróleo.

“Entorno poco entusiasta”

Estos vientos en contra han llevado al Banco Mundial a reducir su pronóstico de crecimiento global para este año a su nivel más bajo desde la pandemia de covid-19.

La economía mundial se enfrenta actualmente a “un entorno poco entusiasta”, señaló Dusek.

El discurso de Li Qiang en la “Reunión Anual de los Nuevos Campeones”, celebrada este año en la ciudad portuaria de Dalian, en el noreste de China, ofreció la oportunidad de transmitir un mensaje al influyente grupo de líderes tecnológicos y empresariales presentes.

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El segundo líder chino calificó la economía del gigante asiático como un “refugio seguro” en un mundo que ahora lucha contra “múltiples crisis, entre ellas la escasez global de energía y graves interrupciones en las cadenas de producción y suministro”.

El país ha “inyectado una valiosa dosis de certeza en un mundo cada vez más incierto”, defendió Li.

La economía china, la segunda en tamaño solo después de la de Estados Unidos, ha tenido, no obstante, dificultades en los últimos años para mantener el vertiginoso ritmo de desarrollo de las décadas anteriores.

A pesar de un notable auge en las exportaciones y la tecnología de inteligencia artificial, el lento consumo de los hogares y una arraigada crisis de deuda en el sector inmobiliario han lastrado el crecimiento desde la pandemia.

El país ha “inyectado una valiosa dosis de certeza en un mundo cada vez más incierto”, defendió Li. Foto: InfiniteFlow - stock.adobe.com

Para complicar aún más las cosas, está la tumultuosa relación de Pekín con Washington.

Graham Allison, profesor de la Escuela Kennedy de Harvard, declaró a la AFP en Dalian que una posible guerra entre las dos grandes potencias es una posibilidad muy real.

Allison es conocido por popularizar el uso del término “trampa de Tucídides”, una teoría política que plantea una mayor probabilidad de guerra cuando una nueva potencia en ascenso —como China— compite con una potencia establecida, como Estados Unidos.

Sin embargo, el reciente acercamiento entre los presidentes de China y Estados Unidos es motivo de optimismo en cuanto a que se pueda evitar una guerra, señaló Allison.

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En una cumbre celebrada en Pekín el mes pasado, el presidente chino, Xi Jinping, le preguntó a su par estadounidense, Donald Trump, si los países podrían “trascender la llamada ‘trampa de Tucídides’ y forjar un nuevo paradigma para las relaciones entre las grandes potencias”.

Xi “lo entiende claramente” y su mención de este concepto histórico “no fue por casualidad”, explicó el profesor.

Trump, por su parte, es “imprevisible a su manera” aunque “entiende que China es diferente”, especialmente después de que el país restringiera el acceso a sus tierras raras en respuesta a los elevados aranceles que Washington impuso, señaló.

*Con información de AFP.