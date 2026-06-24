Así luce el corazón de la Vía Láctea en la fotografía más detallada de la historia captada por un telescopio europeo

La misión Euclid, de la Agencia Espacial Europea (ESA), logró una hazaña sin precedentes al obtener la imagen más grande y detallada jamás tomada del centro de la Vía Láctea en luz visible. La fotografía revela una región repleta de estrellas y abre nuevas posibilidades para la búsqueda y estudio de exoplanetas.

La imagen reúne más de 60 millones de estrellas y permitirá a los científicos confirmar la existencia de planetas fuera del Sistema Solar, además de calcular su masa mediante el análisis de pequeñas variaciones en la luz estelar a lo largo del tiempo, según explicó la ESA.

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Aunque Euclid fue diseñado para observar miles de millones de galaxias distantes y ayudar a desentrañar los misterios del universo oscuro, en esta ocasión dirigió su atención hacia el brillante bulbo galáctico, la región central de nuestra galaxia. El objetivo era capturar amplias zonas del cielo con una precisión excepcional.

Gracias a la sensibilidad de su cámara de luz visible, el telescopio puede distinguir estrellas individuales sin verse afectado por el intenso brillo del centro galáctico. Esta capacidad lo convierte en una herramienta ideal para estudiar planetas alrededor de otras estrellas mediante la técnica de microlente gravitacional.

La impresionante imagen que revela el centro de nuestra galaxia

La imagen fue capturada el 23 de marzo de 2025 durante una observación de aproximadamente 26 horas. Se trata de un mosaico compuesto por nueve tomas consecutivas, cada una de las cuales cubre una porción del cielo mayor que el tamaño aparente de la Luna llena.

La calidad de las imágenes de Euclid es comparable a la de la cámara de campo ancho del Telescopio Espacial Hubble. Sin embargo, cada observación del telescopio europeo abarca un área 270 veces más extensa que el campo visual de Hubble.

La diferencia es aún más notable frente a los observatorios terrestres. Para obtener una imagen similar, el Observatorio Keck necesitaría cerca de 2.000 horas de exposición. Además, Euclid puede detectar estrellas mucho más débiles que las observadas desde la superficie terrestre.

La técnica de microlente gravitacional aprovecha la alineación casual de dos estrellas vistas desde la Tierra. Cuando una estrella pasa por delante de otra, su gravedad actúa como una lente natural que amplifica la luz de la estrella situada detrás.

La fotografía reúne más de 60 millones de estrellas, además de nebulosas y cúmulos estelares. Foto: Getty Images

Si la estrella más cercana posee un planeta, la gravedad de este también altera ligeramente la trayectoria de la luz. Esa pequeña variación en el brillo es la señal que permite detectar la presencia del exoplaneta.

“Para captar un evento de microlente es necesario observar regiones muy pobladas de estrellas, como las cercanías del centro de nuestra galaxia”, explicó Jean-Philippe Beaulieu, investigador del Institut d’Astrophysique de Paris y de la Universidad de Tasmania.

Según el científico, durante las últimas dos décadas esta técnica ha permitido descubrir cerca de 300 exoplanetas, todos ellos detectados desde telescopios terrestres y orientados hacia el centro de la Vía Láctea. La nueva imagen de Euclid incluye 51 sistemas planetarios ya conocidos y servirá para estudiar muchos más en el futuro.

Detectar un evento de microlente requiere observar una estrella durante más de 20 días, por lo que la única jornada de observación de Euclid no basta para descubrir nuevos planetas.

Sin embargo, el verdadero valor de esta imagen radica en que permitirá determinar la masa de exoplanetas ya identificados y de aquellos que se detecten en los próximos años.

Euclid retrata el corazón de la Vía Láctea y abre una nueva era en la búsqueda de planetas. Foto: Getty Images/Science Photo Libra

“En apenas 24 horas, Euclid ya ha capturado las estrellas involucradas en futuros eventos de microlente que observará el telescopio espacial Roman, antes de que estas se alineen”, señaló Natalia Rektsini, también investigadora del Institut d’Astrophysique de Paris.

La experta explicó que los futuros descubrimientos podrán compararse con esta fotografía para analizar cómo eran las estrellas antes de que ocurrieran los eventos de microlente.

A diferencia de otros métodos de búsqueda, que suelen detectar con mayor facilidad planetas grandes y calientes cercanos a sus estrellas, la técnica de microlente permite encontrar una amplia variedad de mundos.

Con apenas un día de observación, el telescopio europeo ha proporcionado una de las vistas más completas y detalladas del corazón de nuestra galaxia, una imagen que promete convertirse en una herramienta clave para la astronomía durante las próximas décadas.