La deslumbrante fotografía que astronautas captaron de la Vía Láctea desde el espacio durante su viaje a la Luna

El nombre de Artemis II ha resonado en todo el mundo desde hace varios meses, cuando se anunció que el ser humano regresaría a la Luna tras más de 50 años de espera. El hecho despertó una enorme expectativa entre millones de personas alrededor del planeta: fanáticos del espacio, científicos y, por supuesto, la propia NASA.

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Todo comenzó el 1 de abril, fecha fijada para el lanzamiento oficial. El despegue se llevó a cabo hacia las 5:30 p. m. (hora de Colombia), congregando la atención de audiencias de distintos países, que siguieron en vivo uno de los hitos más importantes de la exploración espacial reciente.

La misión, con una duración de 10 días, transcurrió con normalidad hasta el 6 de abril, cuando la nave alcanzó su punto de mayor cercanía con la Luna. Este momento marcó un hito clave, ya que permitió capturar imágenes inéditas que hoy dan la vuelta al mundo. Gracias a ellas, los científicos podrán estudiar con mayor profundidad la superficie lunar.

La misión Artemis II marcó un hito histórico al acercar nuevamente al ser humano a la Luna tras más de 50 años. Foto: HANDOUT / NASA / AFP

Entre los hallazgos más destacados se encuentran cráteres de impacto formados por antiguas colisiones con meteoritos, así como extensas coladas de lava que evidencian periodos de intensa actividad volcánica. También se observaron grietas y crestas en la superficie, estructuras que se habrían formado a medida que el satélite se enfriaba y evolucionaba durante millones de años.

Pero eso no fue lo único que llamó la atención. Una impactante fotografía de la galaxia, capturada por los propios astronautas, sorprendió al mundo. No se trata de inteligencia artificial ni de un montaje, sino de una imagen real de la Vía Láctea.

El regreso a la Luna generó una expectativa sin precedentes en la era moderna, comparable con las misiones Apolo. Foto: AFP

La imagen, captada el 7 de abril de 2026, revela la majestuosa forma espiral de la Vía Láctea, caracterizada por dos imponentes brazos que emergen desde los extremos de una barra central repleta de estrellas. Esta gigantesca estructura, que se extiende a lo largo de más de 100.000 años luz, alberga a la Tierra en uno de sus brazos, situada aproximadamente a mitad de camino entre el núcleo galáctico y sus límites exteriores.

Durante el sobrevuelo lunar del 6 de abril, los astronautas capturaron más de 7.000 imágenes de la superficie, incluyendo un eclipse solar, cráteres, flujos de lava y la propia Vía Láctea. También documentaron la zona del terminador, de especial interés por sus condiciones de iluminación similares a las del polo sur lunar, donde se prevé un futuro alunizaje en 2028.

Además, identificaron posibles nombres para nuevos cráteres y registraron impactos de meteoroides. Todos estos estudios forman parte de los objetivos de Artemis II: preparar futuras misiones y mejorar la capacidad de los astronautas para seleccionar zonas de alto interés científico.