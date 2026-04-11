Nasa pide prepararse para lo que sucederá este 11 de abril: tras su histórico viaje a la Luna, se alista un nuevo despegue

El mundo no sale de su asombro tras la culminación exitosa de una de las misiones espaciales más importantes de los últimos tiempos, pero también una de las más riesgosas para los cuatro astronautas a bordo: Reid Wiseman (comandante), Victor Glover (piloto), Christina Koch (especialista de misión) y Jeremy Hansen (especialista de misión).

Así fue la exitosa misión Artemis II: la NASA está preparada para nuevos proyectos

Artemis II hizo historia el 10 de abril, cuando el amerizaje de la nave Orión se realizó según lo previsto, tras un extenso viaje alrededor de la Luna. Este logro no solo representó una experiencia invaluable para la tripulación, sino también un avance significativo para la agencia espacial y para la comunidad científica internacional.

Sin embargo, las misiones no se detienen ahí. La NASA busca que 2026 sea un año clave para impulsar nuevos desarrollos y descubrimientos que contribuyan al avance de múltiples estudios científicos.

En ese contexto, este sábado 11 de abril ocurrirá otro evento destacado: la nave Cygnus XL de Northrop Grumman será lanzada a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX, con aproximadamente 5.000 kg de carga rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI). Esta carga incluye suministros para los astronautas, equipos y materiales destinados a experimentos científicos.

La nave permanecerá en la EEI hasta octubre, cuando regresará con desechos y se desintegrará de forma segura en la reentrada. Foto: Getty Images

Hasta el momento, las condiciones meteorológicas son favorables, lo que incrementa las expectativas de un lanzamiento exitoso, programado para las 7:41 a. m. EDT.

La cobertura del lanzamiento y su posterior llegada podrá seguirse a través de NASA+, Amazon Prime Video, el canal de YouTube de la NASA y sus redes sociales oficiales.

Tras el despegue, los astronautas de la Estación Espacial Internacional utilizarán el brazo robótico Canadarm2 para capturar la nave Cygnus XL el 13 de abril. Posteriormente, será acoplada al módulo Unity para proceder con la descarga de la carga útil.

Entre los principales objetivos de la misión destacan investigaciones científicas y tecnológicas, como el avance en ciencia cuántica mediante un nuevo módulo para el Laboratorio de Átomos Fríos, la producción de células madre para el estudio de enfermedades como el cáncer, el análisis del microbioma intestinal mediante organismos modelo y la mejora de modelos de clima espacial para proteger sistemas como el GPS y el radar.

El 11 de abril se realizará el lanzamiento de la Cygnus XL en un cohete Falcon 9 de SpaceX. Foto: Getty Images

La nave permanecerá en el laboratorio orbital hasta octubre, cuando regresará a la Tierra transportando varios miles de libras de desechos, desintegrándose de forma segura durante la reentrada.

Finalmente, Northrop Grumman nombró la nave SS Steven R. Nagel en honor al exastronauta de la NASA Steven R. Nagel, quien participó en cuatro misiones del transbordador espacial y acumuló más de 720 horas en el espacio.