Artemis II hizo historia: tomó la primera foto del lado oculto de la Luna; también reveló detalles inéditos que logró captar de la superficie

La misión Artemis II ha sido tema de conversación en los últimos días, especialmente tras el histórico sobrevuelo lunar que concluyó este lunes 6 de abril. Durante esta maniobra, la nave logró captar valiosos detalles de la superficie de la Luna que contribuirán a profundizar en el estudio de su composición.

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La jornada clave comenzó a la 1:56 p. m. (EDT), cuando la tripulación de la Nasa, junto con representantes de la Agencia Espacial Canadiense, superó el récord de distancia desde la Tierra previamente establecido por la misión Apolo 13.

Durante un periodo de pérdida de señal, mientras la nave pasaba detrás de la Luna, Orión alcanzó su punto más cercano a la superficie, a unos 6.500 kilómetros. Minutos después, registró la mayor distancia de la misión: 405.000 kilómetros desde la Tierra, marcando así un nuevo hito en los vuelos espaciales tripulados.

El evento mantuvo en expectativa a personas, expertos, astrónomos y científicos de distintas regiones, quienes siguieron la transmisión en vivo de la agencia espacial, observando minuto a minuto lo ocurrido durante el trayecto. En este contexto, los detalles captados han resultado especialmente reveladores.

La Nasa logró en su sexto día de exploración tener su mayor acercamiento a la Luna. Foto: Tomado de X @NASA

Mientras sobrevolaba la cara oculta de la Luna, la tripulación de Orión protagonizó uno de los momentos más destacados de la misión al documentar, con descripciones detalladas, la compleja geografía del satélite natural de la Tierra.

Durante el recorrido, los astronautas identificaron diversos accidentes geográficos que evidencian el dinámico pasado lunar. Entre ellos se destacan cráteres de impacto, formados por antiguas colisiones con meteoritos, así como extensas coladas de lava que dan cuenta de periodos de intensa actividad volcánica. También observaron grietas y crestas en la superficie, estructuras que se habrían formado a medida que el satélite se enfriaba y evolucionaba a lo largo de millones de años.

Además de la topografía, la tripulación registró variaciones en el color, el brillo y la textura del terreno. Estas diferencias no solo aportan riqueza visual a las imágenes, sino que también representan información clave para los científicos, quienes podrán analizar estos datos para comprender mejor la composición química y la historia geológica de la Luna.

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por la Nasa, muestra a la tripulación de Artemis II. Foto: AP

Uno de los momentos más impactantes de la misión ocurrió cuando los astronautas presenciaron un fenómeno tan inusual como simbólico: una puesta de sol vista desde la Luna. Este evento se produce cuando la Tierra se oculta tras el horizonte lunar, generando una transición de luz única. Minutos después, la tripulación también fue testigo del amanecer, cuando la nave emergió desde el borde opuesto del satélite, devolviendo la luz al paisaje lunar.

Sin embargo, los científicos esperan analizar las imágenes junto con el resto de los datos recolectados durante el sobrevuelo. Con esta información —que incluye audio y observaciones— buscarán identificar con mayor precisión los destellos observados, apoyándose también en aportes de astrónomos aficionados.