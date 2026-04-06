Tras completar uno de los momentos más esperados de la misión Artemis II, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una conversación con la tripulación, en la que destacó el impacto histórico del viaje y el orgullo nacional que representa.
Durante el contacto, Trump no ocultó su entusiasmo y lanzó varios mensajes dirigidos tanto a los astronautas como al futuro de la exploración espacial.
“Han hecho historia”: el mensaje desde la Tierra
“Hoy han hecho historia, han hecho que América se sienta orgullosa”, afirmó Donald Trump durante la conversación.
El exmandatario resaltó que la misión ha logrado algo sin precedentes: “Los humanos nunca han visto algo parecido en una nave espacial tripulada”, dijo, al tiempo que agradeció a la tripulación y a la Nasa por el avance logrado.
Además, subrayó el impacto global del viaje: “Han inspirado a todo el mundo”, señaló, destacando que el éxito de Artemis II abre la puerta a nuevas misiones.
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