A las 5:45 p.m., hora de Colombia, se confirmó este lunes, 6 de abril, la pérdida de señal de la nave Orion con la tripulación de la misión Artemis II, justo cuando ingresaba a la cara oculta de la Luna.
Minutos antes del corte de comunicaciones, los astronautas enviaron un mensaje cargado de emoción:
“A todos ustedes, allá abajo, en la Tierra y alrededor de la Tierra, los queremos desde la Luna”, palabras que rápidamente se convirtieron en uno de los momentos más simbólicos de esta histórica travesía.
El contacto se interrumpió tal como estaba previsto por la Nasa, en una de las fases más críticas de la misión. Durante este periodo, la nave atraviesa el lado más oscuro y silencioso del satélite natural, una región donde las comunicaciones con la Tierra se vuelven imposibles debido a la interferencia del propio cuerpo lunar.
Antes de quedar incomunicado, el piloto Victor Glover envió un emotivo mensaje en el que destacó el propósito de la misión y expresó un mensaje de amor y unidad para la humanidad desde el espacio: “al acercarnos al punto más cercano a la Luna y más lejano de la Tierra, mientras seguimos desvelando los misterios del cosmos, quisiera recordarles uno de los misterios más importantes allí en la Tierra, y es el amor”
La cara oculta de la Luna: un paso clave para la exploración
La pérdida de señal no representa una falla, sino un procedimiento esperado dentro del plan de vuelo. La Nasa había advertido que la tripulación continuaría trabajando de manera autónoma durante aproximadamente entre 30 y 50 minutos, tiempo en el cual registrarán observaciones, capturarán imágenes y grabarán videos del entorno lunar.
Oficialmente, la nave Orión perdió comunicación directa con la Tierra durante 40 minutos al entrar en la cara oculta de la Luna. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/iX6Ee2LTH7— Revista Semana (@RevistaSemana) April 6, 2026
Este momento es considerado determinante para la misión, ya que permite estudiar zonas poco exploradas del satélite.
Artemis II has reached its maximum distance from Earth.— NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) April 6, 2026
On the far side of the Moon, 252,756 miles away, Reid, Victor, Christina, and Jeremy have now traveled farther from Earth than any humans in history and now begin their journey home. Before they left, they said they hoped…
Los astronautas tienen la tarea de documentar posibles cambios en la superficie lunar, incluyendo áreas que podrían haber sido modificadas por impactos de objetos en las últimas décadas, aportando información clave para futuras misiones tripuladas.
El lugar más silencioso al que ha llegado la humanidad
La cara oculta de la Luna es descrita como el punto más aislado al que ha llegado el ser humano. Sin conexión con la Tierra y rodeados de un paisaje completamente desconocido, los tripulantes de Artemis II experimentan un nivel de desconexión total, en un entorno donde el silencio es absoluto.
La nave Orion, que lidera este histórico recorrido, se convierte en el único vínculo entre la humanidad y este rincón inexplorado del espacio. Mientras dura el apagón de comunicaciones, todas las acciones quedan registradas a bordo, a la espera de ser transmitidas una vez se restablezca la señal.