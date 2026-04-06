Emotivo homenaje en la Luna: un cráter llevará el nombre de la esposa fallecida del comandante de Artemis II

En medio de uno de los momentos más trascendentales de la exploración espacial, la misión Artemis II protagonizó un gesto cargado de emoción. Mientras la tripulación alcanzaba el punto más lejano jamás recorrido por humanos, los astronautas decidieron rendir un homenaje íntimo que quedó marcado en la superficie lunar.

Un nombre en la Luna con significado personal

Durante una transmisión en vivo, el astronauta canadiense Jeremy Hansen anunció el tributo:

“Es un punto brillante en la Luna. Y nos gustaría llamarlo Carroll”.

El cráter, visible en determinados momentos del tránsito lunar, fue nombrado en honor a Carroll Taylor Wiseman, esposa del comandante Reid Wiseman, quien falleció en 2020 tras una lucha contra el cáncer.

La escena estuvo marcada por la emoción. Mientras compartían el momento, los astronautas no pudieron contener las lágrimas y terminaron en un silencioso abrazo flotante dentro de la nave.

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Un homenaje en medio de un hito histórico

El gesto ocurrió en un contexto sin precedentes: la tripulación de Artemis II se convirtió en la que más lejos ha viajado desde la Tierra en la historia de la humanidad.

En paralelo, los astronautas se preparaban para observar regiones de la Luna nunca antes vistas directamente por el ser humano, en el marco del histórico sobrevuelo impulsado por la Nasa.

Más nombres, más simbolismo en el espacio

Además del cráter “Carroll”, la tripulación también bautizó otra formación lunar como “Integrity”, el nombre que han dado a su nave Orion.

La tripulación de Artemis II también nombró un cráter “Integrity”, en referencia a su nave Orion. Foto: NASA

Este tipo de gestos reflejan el lado más humano de las misiones espaciales, donde la ciencia y la exploración conviven con historias personales que trascienden la Tierra.

Actualmente, la tripulación se encuentra en órbita lunar y se prepara para sobrevolar la cara oculta del satélite, una región que no ha sido observada directamente por humanos en estas condiciones. En este punto del recorrido, también alcanzan la mayor distancia jamás lograda desde la Tierra, consolidando un nuevo hito en la exploración espacial.

*Con información de AFP.