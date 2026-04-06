La Nasa sorprendió con imágenes de la Tierra captadas por Artemis 2: un misterioso detalle pasó desapercibido

La Nasa dio a conocer dos nuevas imágenes de la Tierra captadas por la tripulación de la nave Orión durante la misión Artemis II. Estas fotografías permiten establecer un paralelo con las históricas tomas obtenidas en la misión Apolo 17, marcando así un nuevo capítulo en la exploración espacial tras varias décadas.

NASA sorprende con la primera imagen de la Luna desde la nave Orión en la misión Artemis 2

Medio siglo después de las misiones Apolo, la humanidad volvió a orbitar la Luna. En esta ocasión, los astronautas de Artemis II no solo retomaron ese camino, sino que también alcanzaron una distancia récord respecto a la Tierra, convirtiéndose en los humanos más alejados del planeta en la historia.

Las primeras imágenes completas de la Tierra, enviadas en su momento por las misiones Apolo, transformaron profundamente la manera en que se percibe el mundo. Fotografías icónicas como Earthrise de 1968 o Blue Marble de 1972 mostraron un planeta azul flotando en la inmensidad.

Entre imágenes de la Tierra y música, los astronautas de Artemis II continúan su viaje hacia la Luna. Foto: Reid Wiseman / NASA

Sin embargo, esta imágenes también sugieren una inquietud sutil. Más allá de lo que se observa con facilidad, hay un elemento en el borde del planeta que llama la atención. Al detallar el contorno del planeta en la imagen, se distingue una franja delgada y desigual con tonalidades azuladas que envuelve la Tierra.

“Estas dos imágenes fueron tomadas por Reid Wiseman con solo minutos de diferencia. La marcada diferencia se debe a la configuración de la cámara. En la primera, una velocidad de obturación más lenta permitió la entrada de mucha más luz de la Tierra, mientras que la velocidad de obturación más rápida en la segunda resalta el brillo nocturno de nuestro planeta”, se lee en una publicación hecha en X por la Nasa.

La humanidad ha vuelto a contemplar su hogar desde una perspectiva que no se alcanzaba con tripulación propia desde hace más de cinco décadas. Foto: NASA

Lejos de presentar un borde definido, esa línea muestra variaciones en su brillo, con sectores más intensos y otros que se desvanecen sutilmente. Aunque puede pasar inadvertido frente a los océanos y las nubes, este rasgo constituye uno de los elementos más reveladores de la fotografía.

“Incluso en la oscuridad, brillamos. En esta imagen de la Tierra tomada por la tripulación de Artemis II, podemos ver las luces eléctricas de la actividad humana. En la parte inferior derecha, la luz del sol ilumina el borde del planeta”, fue la respuesta de la agencia espacial con respecto al borde iluminado de la Tierra.