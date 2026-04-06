El “motor” invisible de Japón: la vieja idea para obtener energía del océano sin límites

La generación de energía renovable en regiones como Europa está dominada por fuentes como la solar y la eólica, que concentran la mayor parte de la producción. En contraste, otras alternativas como la energía undimotriz —proveniente del movimiento de las olas— apenas tienen una participación marginal.

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Aunque el recurso marino es abundante, especialmente en zonas costeras con fuerte oleaje, su aprovechamiento energético resulta mucho más complejo. El principal desafío radica en la naturaleza cambiante del mar. Las olas no mantienen un patrón constante: varían en tamaño, frecuencia y dirección a lo largo del día.

Esta irregularidad, que resulta atractiva para actividades como el surf, dificulta la generación continua de electricidad, ya que los sistemas actuales dependen de condiciones relativamente estables para ser eficientes. Como consecuencia, la energía undimotriz presenta problemas de rendimiento y fiabilidad.

El principal desafío radica en la naturaleza cambiante del mar. Foto: Getty Images

Ante este panorama, el investigador Takahito Iida, del área de arquitectura naval e ingeniería oceánica, propuso una alternativa innovadora. Su planteamiento consiste en incorporar un volante de inercia capaz de almacenar y estabilizar la energía generada por las olas, reduciendo así el impacto de sus variaciones. Esta idea, publicada en el Journal of Fluid Mechanics, podría contribuir a mejorar la eficiencia de una fuente energética que hasta ahora ha sido difícil de aprovechar a gran escala.

Esta irregularidad dificulta la generación continua de electricidad. Foto: Getty Images

El sistema propuesto recibe el nombre de GWEC (Gyroscopic Wave Energy Converter) y se basa en un principio relativamente simple: un volante de inercia instalado dentro de una boya flotante. Este mecanismo permite captar la energía del oleaje de forma más eficiente, sin depender de una frecuencia específica.

A diferencia de otros sistemas, el GWEC no replica directamente el vaivén de las olas. En su lugar, transforma ese movimiento en una rotación perpendicular que acciona un generador eléctrico. La clave de su funcionamiento está en la capacidad de ajustar la velocidad del volante en tiempo real, permitiendo adaptarse a las variaciones del océano. De este modo, el dispositivo no necesita condiciones ideales, sino que se ajusta dinámicamente al entorno.

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La energía undimotriz ha sido durante años una promesa para el sector energético, especialmente si se tiene en cuenta que los océanos cubren cerca del 71% de la superficie terrestre y almacenan una enorme cantidad de energía.

Sin embargo, los sistemas tradicionales han tenido limitaciones importantes, ya que suelen estar diseñados para operar en una única frecuencia de resonancia, alcanzando su máxima eficiencia —alrededor del 50%— solo en condiciones muy específicas. El enfoque del GWEC busca superar este obstáculo al mantener un rendimiento elevado en un rango amplio de frecuencias.

La energía undimotriz ha sido durante años una promesa para el sector energético. Foto: Getty Images

Aunque el concepto no es completamente nuevo, el avance radica en la forma de controlarlo. La idea original fue patentada en 1981 por Eric Laithwaite y Stephen Salter, y desde entonces se han desarrollado prototipos en países como Japón, España e Italia.

No obstante, hasta ahora no se había logrado un análisis teórico integral que explicara cómo optimizar el sistema para que funcione eficientemente bajo cualquier condición de oleaje, lo que marca un paso importante hacia su posible aplicación a gran escala.