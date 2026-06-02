Cuatro heridos tras el violento ataque de un oso en Japón

Un oso atacó este martes a cuatro personas en distintos puntos de la ciudad de Fukushima, en el norte de Japón, informaron la policía y medios locales.

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“Un incidente de lesiones a personas relacionado con un oso (…) ocurrió en la ciudad de Fukushima, y dejó cuatro heridos”, aseguró la policía de la prefectura en un comunicado.

Según el diario Yomiuri Shimbun, que citó a funcionarios de la policía y del cuerpo de bomberos, el animal fue visto inicialmente en una fábrica de piezas de automóviles. La presencia del oso provocó una llamada de emergencia en la que se alertaba de que “los empleados habían sido mordidos”.

Posteriormente, el oso se desplazó a otros puntos de la ciudad y dejó dos nuevos heridos. Una de las víctimas fue atacada en una zona residencial, mientras que la otra resultó lesionada en las instalaciones de un fabricante de equipos electrónicos cercano, señaló el periódico.

Japón registró un número récord de avistamientos de osos durante el último año. Foto: Getty Images

De acuerdo con el informe, una de las personas atacadas sufrió heridas graves, mientras que las demás presentaron lesiones leves.

El incidente ocurre en medio de un aumento de los encuentros entre humanos y osos en Japón. El año pasado, un récord de 13 personas murieron como consecuencia de ataques de estos animales, mientras que los avistamientos se han multiplicado a medida que abandonan la hibernación en busca de alimento.

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Durante el último año fiscal, que concluyó en marzo, se registraron más de 50.000 avistamientos de osos en todo el país, una cifra que supera ampliamente el récord anterior establecido apenas dos años atrás, según datos oficiales.

Medios locales señalaron que este año también se están registrando cifras récord de avistamientos, coincidiendo con el regreso de los osos a la actividad tras el letargo invernal.

La expansión de los osos hacia zonas urbanas y residenciales ha incrementado los encuentros con personas. Foto: Getty Images

En los últimos meses, estos animales han sido vistos dentro de viviendas, cerca de escuelas y en establecimientos comerciales como supermercados y balnearios, donde han protagonizado incidentes de manera recurrente.

Los ataques de osos se han convertido en un problema cada vez más frecuente en Japón, donde las autoridades también enfrentan el desafío de gestionar una creciente población de estos animales. Se estima que cerca de 56.000 osos salvajes habitan el territorio japonés, lo que ha incrementado la frecuencia de encuentros con personas en distintas regiones del país.

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Japón alberga dos especies principales de osos. El oso negro asiático, el más extendido, se caracteriza por su menor tamaño, con un peso que suele oscilar entre los 60 y 200 kilogramos, y está presente en gran parte del archipiélago.

La otra especie es el oso pardo de Hokkaido, de mayor tamaño y más robusto, que puede superar los 400 kilogramos y se encuentra principalmente en la isla del norte.

*Con información de AFP.