Alto mando iraní advierte sobre una “inevitable” reanudación de la guerra con EE. UU.

La reanudación de la guerra con Estados Unidos es “inevitable”, afirmó este martes un alto responsable militar iraní, en medio de la creciente incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones entre Teherán y Washington para poner fin a las hostilidades.

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“Estados Unidos exige nuestra completa capitulación, pero la nación iraní no capitulará nunca”, declaró Mohamad Jafar Asadi, adjunto del Estado Mayor Jatam al Anbiya.

“Sin capitulación, la guerra es inevitable. Así que aguardamos. La guerra no nos da miedo”, añadió, según declaraciones difundidas por la televisión estatal iraní IRIB.

Las palabras de Asadi llegan en un momento especialmente delicado para las conversaciones indirectas entre ambos países. Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el lunes que los contactos avanzaban a un “ritmo acelerado”, las recientes declaraciones de dirigentes iraníes han sembrado dudas sobre la viabilidad del diálogo.

Donald Trump y Mojtaba Jamenei. Foto: Getty Images

“Las conversaciones continúan, a un ritmo rápido, con la República Islámica de Irán”, escribió Trump en su red social Truth Social. El mandatario también anunció que Israel y Hezbolá se habían comprometido a reducir la escalada militar en Líbano.

Sin embargo, el propio presidente estadounidense ha enviado mensajes contradictorios sobre el proceso. En una entrevista con CNBC afirmó que no le preocupaba un eventual fracaso de las negociaciones. “Si se acaban, se acaban”, dijo, al señalar que las conversaciones comenzaban a parecerle “muy aburridas”.

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A ello se sumaron otras declaraciones concedidas a NBC News, en las que sostuvo que Washington e Irán ya habían “estado hablando demasiado”, lo que alimentó las dudas sobre el compromiso de ambas partes con una salida diplomática.

La tensión aumentó aún más después de que la agencia iraní Tasnim informara que Teherán suspendió el diálogo indirecto con Washington en respuesta a la ofensiva israelí en Líbano. No obstante, esta decisión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades iraníes.

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Mientras tanto, semanas de negociaciones indirectas, marcadas por amenazas, ataques y acusaciones mutuas, no han logrado consolidar el alto el fuego ni restablecer la normalidad en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por la que transitaba cerca de una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

En este contexto, Irán acusó nuevamente a Estados Unidos de incumplir el frágil alto el fuego alcanzado el 8 de abril, tras los ataques estadounidenses del fin de semana y las posteriores represalias militares iraníes.

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“El bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes y la escalada de violencia en Líbano son pruebas claras del incumplimiento del alto el fuego por parte de Estados Unidos”, escribió en X Mohammad Bagher Ghalibaf, jefe de la delegación negociadora iraní.

Por ahora, el futuro de las conversaciones entre Washington y Teherán sigue siendo incierto. Entretanto, Estados Unidos mantiene una importante presencia militar en Oriente Medio, incluidos los portaaviones USS Abraham Lincoln y USS George H. W. Bush, desplegados en la región.

*Con información de AFP.