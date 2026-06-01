Un ataque ruso contra la ciudad de Dnipró, en el este de Ucrania, dejó cuatro muertos y al menos 16 heridos, incluidos varios en condiciones graves, informó el martes el gobernador regional.
“El número de heridos en el ataque nocturno ruso en Dnipró subió a 16”, declaró en Telegram el gobernador Oleksandr Ganzha.
“Este ataque enemigo cobró la vida de 4 personas”, agregó.
🚨 BREAKING: Four killed and 16 wounded in Russian strike on Ukraine’s Dnipro apartment buildings.— UNITED24 Media (@United24media) June 2, 2026
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El funcionario había reportado previamente una mujer muerta y dos heridos en el ataque ruso.
En tanto, varias personas resultaron heridas el martes en Kiev, reportaron las autoridades, luego de que periodistas de la AFP escucharon explosiones en la capital ucraniana.
“El enemigo está atacando con misiles balísticos”, afirmó en Telegram el jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkachenko, quien llamó a la población a acudir a los refugios.
Tras las explosiones, algunos pobladores acudieron a los refugios cargando bolsas y mantas por las calles de Kiev, donde se podía ver una densa columna de humo, constataron periodistas de la AFP.
El alcalde de la capital, Vitali Klitschko, informó de varios incendios y cortes de electricidad provocados por los ataques.
Al menos cuatro personas resultaron heridas en los ataques, precisó Klitschko.
En la ciudad central de Járkov, ocho personas resultaron heridas, según el gobernador regional Oleg Siniegubov.
Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este.
Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.
Las provincias de Donetsk y Lugansk --que conforman la región del Donbás-- ya eran desde 2014 escenario de un conflicto armado entre el Ejército ucraniano y las autoridades separatistas prorrusas.
De hecho, Putin ordenó la invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022, días después de reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.