Rusia bombardeó intensamente Kiev este domingo, 24 de mayo, y dejó al menos cuatro muertos en la capital y sus inmediaciones, días después de un ataque ucraniano contra un liceo en una región ocupada por Moscú, que el presidente ruso, Vladímir Putin, prometió vengar.

Donald Trump anuncia el envío de 5.000 soldados de EE. UU. a un país europeo, tras ejercicios nucleares de Rusia

Periodistas de la AFP en Kiev escucharon varias series de explosiones que hicieron temblar los edificios este domingo de madrugada, durante un ataque en el que se emplearon 600 drones y 90 misiles, según la Fuerza Aérea ucraniana.

Según el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dos personas murieron en la capital y decenas resultaron heridas. El dirigente de la región de Kiev afirmó que otras dos personas murieron en esa zona.

Los sistemas de defensa aérea interceptaron 549 de los drones y 55 de los misiles lanzados, según la Fuerza Aérea. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, indicó, por su parte, que Rusia había lanzado un misil hipersónico Oreshnik, con capacidad nuclear, y que 69 personas resultaron heridas en la capital.

“Tres misiles rusos contra una instalación de abastecimiento de agua, un mercado incendiado, decenas de edificios residenciales dañados, varias escuelas normales, y él [Putin] lanzó su ‘Oreshnik’ contra Bila Tserkva”, en el centro de Ucrania, denunció Zelenski en Telegram.

“Están completamente locos”, aseguró.

Сьогодні вночі росіяни вдарили по Києву та інших наших містах і громадах. Найбільше ракет – саме проти столиці, по звичайних житлових будинках, по школах, спалили продуктовий ринок – один із найстаріших київських ринків. Російський удар фактично зруйнував музей Чорнобиля,… pic.twitter.com/3teNA8uKF4 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 24, 2026

Misil hipersónico

El Ejército ruso confirmó que lanzó un misil Oreshnik y afirmó que lo hizo “en respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra infraestructuras civiles en territorio ruso”.

Las explosiones hicieron temblar un edificio residencial cerca del distrito gubernamental, mientras decenas de personas se refugiaban en una estación de metro subterránea en el centro de la ciudad, constataron periodistas de la AFP.

WATCH: High-quality footage of Russian Kh-101 cruise missiles and Shahed-2 drones striking Kyiv, alongside Ukrainian air defense responses. pic.twitter.com/jzjhjazyYz — Clash Report (@clashreport) May 24, 2026

A los residentes se les ordenó permanecer en los refugios, ya que las autoridades municipales advirtieron que se habían desatado incendios.

“Rusia está en un callejón sin salida en el campo de batalla, por lo que aterroriza a Ucrania con ataques deliberados contra los centros urbanos”, escribió la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, en la red social X, y afirmó que el uso de misiles Oreshnik “constituye una táctica política de intimidación”.

ARCHIVO - En esta imagen tomada de un video y publicada por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso el 26 de octubre de 2022, un misil intercontinental balístico Yars es disparado en un lanzamiento de prueba como parte de los ensayos nucleares de Rusia, desde un sitio de lanzamiento en Plesetsk Foto: AP

También condenaron los ataques la jefa del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, y el presidente francés, Emmanuel Macron, quien consideró que son una muestra de la “huida hacia adelante” de Moscú.

Según el alcalde de Kiev, se reportaron daños en todos los distritos de la ciudad y se declaró un incendio en una escuela. Además, un ataque contra un centro de negocios dejó a varias personas atrapadas en un refugio, dijo.

Putin wanted to show “strength” but only confirmed his weakness.



Overnight, Russia carried out one of the largest terrorist attacks on Kyiv with around 600 drones, many dozens of ballistic, air-ballistic, and cruise missiles, and a dummy IRBM.



Cherkasy, Kharkiv, Kropyvnytskyi,… pic.twitter.com/jSV83n9FBP — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) May 24, 2026

El edificio que alberga los estudios de la cadena de televisión alemana ARD también resultó dañado, indicó el canal en un comunicado.

Según las autoridades ucranianas, los bombardeos rusos también dejaron doce heridos en la región de Járkov, en el noreste del país; 11 en la de Cheraski (centro) y siete en la Dnipropetrovsk (este).

🚨 ÚLTIMA HORA



Rusia bombardeó la capital ucraniana.



“Hasta el momento, se ha confirmado que al menos 83 personas han resultado heridas desde la medianoche. Trágicamente, hay víctimas mortales. Mis condolencias a las familias y seres queridos.



Fue un ataque masivo: 90 misiles… pic.twitter.com/LypKg5xxcl — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) May 24, 2026

Moscú ya había utilizado el misil Oreshnik en dos ocasiones desde el inicio de su invasión de Ucrania, en febrero de 2022: en noviembre de 2024, contra una fábrica militar, y en enero de 2026, contra una fábrica aeronáutica en el oeste de Ucrania, cerca de las fronteras de la OTAN.