La angustia, el miedo y la incertidumbre quedaron registrados en un video difundido en redes sociales, en el que dos ciudadanos colombianos aseguran estar atrapados en medio de la guerra en Ucrania y lanzan un llamado urgente para que el Gobierno colombiano intervenga y facilite su regreso al país.

Uno de ellos, quien se identificó como oriundo de Hatonuevo, La Guajira, relató que lleva varios días enfrentando constantes bombardeos y ataques con drones, una situación que, según dijo, lo hace pensar que difícilmente podrá regresar con vida.

“Cuánto no quisiera ya estar en Colombia, con mis hijos, con mi familia, con mi mamá y mi papá. Yo creo que ninguno de nosotros va a salir con vida. Lo veo imposible.”

El colombiano aseguró que quienes llegan a esa zona son enviados solos a sectores que desconocen y denunció que no reciben acompañamiento durante las operaciones.

También afirmó que los ataques son permanentes.

“Se bombardean todos los días. Cuando no es de tú a tú, son los drones, los misiles. Nunca había visto tanto muerto en mi vida. Aquí uno no sale cuerdo; el que sobrevive sale con un trauma.”

“La embajada tiene que ayudarnos”

En el mismo video aparece Óscar Bocanegra Martínez, oriundo de Mariquita, Tolima, quien también pidió ayuda urgente a las autoridades colombianas.

El hombre aseguró que él y otros connacionales permanecen en el batallón 283, donde, según su testimonio, viven bajo estrictas condiciones y temen por sus vidas.

“Nos tienen aquí como presos. Si no cumple, lo matan. Nos tienen aguantando hambre.”

Visiblemente afectado, Bocanegra hizo un llamado directo a la Embajada de Colombia para que intervenga.

“Por favor, no vengan para acá. Necesitamos ayuda para que nos saquen de acá. La embajada de Colombia que nos ayude.”

#ATENTOS. Colombianos atrapados en la guerra de Ucrania piden asistencia urgente ante constantes bombardeos y ataques con drones. En un video, un ciudadano de Hatonuevo, La Guajira, relató la angustia que viven, afirmando que ven escasas posibilidades de salir de la zona con vida… pic.twitter.com/DdjQ9Wm6Jz — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) July 4, 2026

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Piden la intervención del Gobierno colombiano

Durante la grabación, ambos colombianos coincidieron en que hacer público su testimonio podría ayudar a que las autoridades conozcan la situación que atraviesan.

El ciudadano de La Guajira expresó su esperanza de que la difusión del video motive una respuesta oficial.

“De pronto, dándole a conocer al país lo que está pasando, la Embajada puede hacer algo por nosotros.”

Los testimonios fueron conocidos en medio de la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania, un conflicto que sigue dejando miles de víctimas y que mantiene a ciudadanos extranjeros expuestos a los combates en distintas zonas del frente.

Hasta el momento, la Cancillería colombiana no se ha pronunciado sobre el video ni ha informado si adelanta gestiones para verificar la situación de los dos ciudadanos que aparecen en la grabación.